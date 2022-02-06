Путин поздравил Большунова с золотом Олимпиады в Пекине

|

Президент России Владимир Путин обратился к отечественному лыжнику Александру Большунову после его победы в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Вы блистательно открыли «золотой» счёт нашей команды. Убеждён, ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Молодец», — приводит слова из письма Путина сайт Кремля.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, пробежав дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды. При этом в начале гонки 25-летний спортсмен упал, но смог быстро вернуться в лидирующую группу.

Второе место занял его соотечественник Денис Спицов с отставанием на 1 минуту 11 секунд.

Ранее журналист RT Елена Вайцеховская объяснила суть величия победы Большунова.