Вайцеховская объяснила суть величия победы Большунова

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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и журналист Елена Вайцеховская прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Величие сегодняшней победы Большунова не в том, что это самое первое российское золото в Пекине, и не в колоссальном отрыве, который Саша обеспечил себе на финише, получив не слишком частую на ОИ, но очень красивую возможность финишировать с флагом. Важнее другое: выиграв первый старт именно таким, совершенно убийственным для соперников образом, Большунов показал, кто в лыжном доме хозяин. Засадил кулаком по столу что есть силы — и все, условно говоря, прижали уши», — написала журналист RT в своём Telegram-канале.

Она отметила, что весь сезон в медийном пространстве обсуждались какие-то проблемы у Большунова, появились сомнения в его успехе, но сам спортсмен на Играх продемонстрировал свой максимум.

«Ценность подобных побед в том, что у соперников только один вопрос возникает: «На что он ещё способен, этот проклятый русский?» На всё, как выясняется... Саня, ты великий!» — добавила Вайцеховская.

Ранее тренер сборной России Маркус Крамер заявил, что счастлив за Большунова и Спицова.