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Тренер сборной России Крамер заявил, что счастлив за Большунова и Спицова

Тренер сборной России Крамер заявил, что счастлив за Большунова и Спицова
06.02.2022, 12:41 |

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отреагировал на выступления Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Тренер сборной России Крамер заявил, что счастлив за Большунова и Спицова
  • © AP Photo/Aaron Favila

«Я очень счастлив за обоих и в особенности за всю команду», — цитирует Крамера «Спорт-Экспресс».

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, пробежав дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды. При этом в начале гонки 25-летний спортсмен упал, но смог быстро вернуться в лидирующую группу.

Второе место занял его соотечественник Денис Спицов с отставанием на 1 минуту 11 секунд.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Большунову подходит прозвище «Царь всея лыж».

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