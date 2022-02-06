Журова заявила, что Большунову подходит прозвище «Царь всея лыж»

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на победу российского лыжника Александра Большунова на Олимпийских играх в Пекине.

«Зачем они оба падали? Только валидол побежали все из-за них брать. Впечатления, на самом деле, фантастические. Такое ощущение, что трасса легкая для нас, а не для всех остальных. Мы на Сашу надеялись, я пророчила Сашу Большунова в знаменосцы, но, конечно, правильнее нести знамя, пересекая финишную черту победителем», — цитирует Журову Sport24.

При этом она считает, что пока рано говорить о доминировании над норвежцами, хотя теперь и можно подумать о психологическом преимуществе. По её словам, такое положение дел точно не расслабит Большунова, который заслуживает ещё множества медалей.

«Такое начало Олимпиады — уже достижение. На таком кураже можно выиграть ещё много, а то там норвежцы 21-ю золотую уже себе повесили. Большунов — «Царь всея лыж»? Не знаю, примет ли Саша такое прозвище, он достаточно скромный парень. Но оно ему полностью подходит. Король как-то не по нашему, а вот царь в самый раз», — добавила Журова.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, пробежав дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды. При этом в начале гонки 25-летний спортсмен упал, но смог быстро вернуться в лидирующую группу. Второе место занял его соотечественник Денис Спицов с отставанием на 1 минуту 11 секунд.

Ранее Большунов эмоционально прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпиаде.