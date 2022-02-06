Большунов эмоционально прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпиаде

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Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после завоевания золота в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Это шанс, и его нельзя упускать. Просто начал работать вместе с Нисканеном, и уже на коньковой части понимал, что главное — добежать без лишних переживаний до финиша и забрать свою золотую медаль», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, пробежав дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды. При этом в начале гонки 25-летний спортсмен упал, но смог быстро вернуться в лидирующую группу. Второе место занял его соотечественник Денис Спицов с отставанием на 1 минуту 11 секунд.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Большунов и Спицов были на голову выше соперников в скиатлоне.