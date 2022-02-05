«Нужно создать отрыв от Клебо»: Крянин о тактике Большунова, силе Нисканена и неопытности Терентьева

| Екатерина Бредина

Российские лыжники на Олимпиаде в Пекине способны побороться за медали в любой из шести гонок. Об этом заявил вице-президент ФЛГР Сергей Крянин. Однако в каждой из них важно выбрать правильную тактику. В спринте Александру Большунову нужно пытаться убежать от своего главного конкурента Йоханнеса Клебо до последней прямой, считает Крянин. По его мнению, в разделке ключевую роль может сыграть стартовый номер, а в марафоне важно отцепить от лидирующей группы хороших финишёров.

В скиатлоне приоритет у Спицова

— В этом сезоне ещё ни разу на этапах Кубках мира в программе не было скиатлона. Почему он столь редок?

— Не исключено, что и на Олимпиаде мы его видим в последний раз. Решение ещё не принято, но ведётся обсуждение. Проблема в том, что не всегда в данной гонке можно создать равные условия для спортсменов. Не все стадионы технически способны её проводить: нет нужных размеров площадки для размещения лыж и другого инвентаря.

— То есть причина в первую очередь техническая?

— Да. Поэтому ведутся разговоры о замене скиатлона чем-то другим. Ну а пока он в программе Игр, поэтому готовимся к старту. Все наши ребята такую гонку неоднократно бежали. Поэтому её отсутствие на этапах Кубка мира в этом сезоне — не проблема.

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— В чём основная специфика скиатлона, помимо смены лыж?

— Если вы помните, у нас раньше применялась система Гундерсена. Спортсмены выступали в течение двух дней. Сначала бежали классическим стилем, а потом коньковым. При этом на вторую гонку выходили с тем отставанием от лидеров, которое было после первой. Но медаль давалась одна, поэтому решили в итоге соревнования объединить в гонку со сменой лыж. Основная задача в скиатлоне для классиста — сделать задел побольше на первой части дистанции, чтобы никто не догнал на второй. А для тех, кто лучше бежит свободным стилем, постараться максимально не отстать и сохранить возможность вырваться вперёд на финише.

— Сейчас с гонками преследования после разделок мы, по сути, возвращаемся к тому, что было раньше. Можно ли брать в расчёт результаты этих стартов, чтобы понять расстановку сил перед олимпийским скиатлоном?

— Не совсем, у нас на Играх дистанция 30 км, а на этапах Кубка мира спортсмены бежали только 15 км — есть разница в прохождении трассы. Хотя примерно верно. Можно, например, посмотреть, почему Денису Спицову отдаётся в этой гонке приоритет. У него очень хороший свободный стиль, за счёт которого россиянин может решить ряд вопросов на второй части дистанции и зацепиться за медали. Также и Сергей Устюгов, и Александр Большунов способны навязать борьбу и в коньке, и в классике.

— Главное противостояние этого года: Большунов — Клебо. Двукратный победитель Кубка мира в этом сезоне успешно выступал в гонках преследования, но при этом и выходил на старт чаще норвежца.

— Предугадать результат, конечно же, сейчас невозможно. Олимпиада проходит раз в четыре года. И каждый спортсмен по-своему подходит к подготовке. На этапах Кубка мира лыжники могут не показывать максимальные результаты, которые потом увидим на Играх. Ведь задача тренеров, чтобы пик формы их подопечных приходился именно на гонки в Пекине. И все по-разному достигают цели. Одни спортсмены набирают форму за счёт постоянных соревнований, а кто-то, наоборот, делает паузы. Если честно, мы сейчас не представляем, кто и в каком функциональном состоянии находится. Это покажут только старты. Однако выступление нашей команды в этом сезоне говорит о том, что мы можем рассчитывать на хорошие результаты.

В спринте с Клебо поборется Терентьев

— В коньковом спринте Клебо кажется безоговорочным фаворитом. Согласны?

— Моё личное мнение: оказать сопротивление норвежцу может молодой Терентьев, если будет находиться в хорошей форме. Да и другие ребята тоже. Финишный рывок у Клебо однозначно сильный. Последние 200 м любым стилем он бежит очень быстро, и здесь ему равных нет. Но как сложится выступление, никто не знает, могут быть любые неожиданности.

— У Терентьева в этом сезоне получилось побороться с Клебо только в классике…

— Да, в первой гонке удалось. Но он ещё молодой, и из-за этого нет стабильности. Большой вопрос, как Саша психологически сейчас подойдёт к Олимпиаде. У него, к сожалению, ещё нет опыта выступлений на таких крупных стартах. Уже после Пекина, думаю, появится внутренняя уверенность. Физически ему по силам бороться с Клебо и остальными, однако показывать это на соревнованиях не всегда получается, пока допускает ошибки.

— Что делать с финишем норвежца Большунову, для которого спринт — всё-таки непрофильный вид программы?

— Саша может бороться в спринте, если находится в хорошем физическом состоянии. Но у него другая тактика на гонку. Нужно создать задел, отрыв по ходу дистанции, чтобы комфортнее чувствовать себя на финише. Именно поэтому он обычно старается уйти с самого старта от соперников. К тому же, взвинчивая скорость, он заставляет всех, кто участвует в забеге, работать интенсивнее. И даже если кто-то из лыжников удерживается за россиянином, то на финише у него уже не остаётся сил на резкий рывок.

— Нельзя применить против Клебо командную тактику?

— Она, конечно, где-то в уме всегда сидит, но ребята всё-таки выходят бороться индивидуально, потому что личных гонок и медалей не так много. Безусловно, они будут друг друга поддерживать на дистанции, однако до определённого момента. И также всё зависит от физического состояния, сможет ли тот или иной спортсмен выдерживать скорость соотечественников. В спринте возможно занятие коридоров, более удобной лыжни… Но это очень скоротечная гонка. Два не самых удачных отталкивания могут привести к отставанию в несколько десятых секунды, которые потом уже не получится отыграть.

Жёсткий снег даст преимущество россиянам в разделке

— Разделка на 15 км в этом году пройдёт классикой. Это преимущество для россиян?

— Классический стиль — любимый в нашей стране, мы его активно пропагандируем в федерации. Думаю, что наши ребята сумеют себя показать на Олимпиаде. Здесь основным конкурентом будет, в первую очередь, Ийво Нисканен. Он уже выигрывал золото чемпионата мира в этом виде программы, и на этапе Кубка мира текущего сезона победил в обеих гонках.

— Отставания у Большунова от финна в них были небольшие, но каждый раз по дистанции он шёл за ним.

— Да, стартовый номер в данной гонке имеет значение, но только когда ты находишься в хорошем функциональном состоянии. Тогда, выходя на трассу позже, владеешь всей картинкой происходящего. Однако, если физически спортсмен не готов, ничего не поможет. В гонке также многое зависит в том числе и от смазки, и от лыжни, и от погоды.

Жёсткий снег, например, даст преимущество нашим тяжёлым ребятам над маленькими, лёгкими спортсменами. Большим, габаритным лыжникам при таких условиях на дистанции комфортнее. Ну и, конечно, главное быть в хорошей форме. Потому что в Пекине высота, и организм себя ведёт иначе.

— Классический стиль и дистанционные гонки — не самые любимые для Клебо. Стоит ли его опасаться в «разделке»?

— Он в этом году очень сильно прибавил в данном виде программы, хорошо смотрелся на дистанции. Не знаю, что получится на Олимпиаде, но на этапах Кубка мира прогресс чувствовался. Именно в дистанционных гонках, поэтому сбрасывать его со счетов нельзя.

В марафоне Большунову надо уходить в отрыв

— Ещё один вид программы — марафон. Как будут вести себя Большунов и Клебо тактически?

— Всё зависит от сильных и слабых сторон каждого. Для Клебо, который хорошо финиширует, важно удержаться в лидирующей группе по дистанции, не отстать ни от кого, не пропустить ускорение соперников. Большунов и сильные дистанционщики, наоборот, будут пытаться сделать разрыв и оторваться либо в одиночку, либо в группе, с которой можно справиться на финише.

— Марафона на этапах Кубка мира тоже в текущем сезоне не было. Это может сказаться на результате?

— Я думаю, что нет. Силу каждого лыжника мы знаем. Однако на исход гонки повлияет большое число факторов. В том числе опять же погода и физическое состояние после всех остальных гонок. У нас, в принципе, практически все ребята способны достойно выступить.

— Устюгов, к слову, бежал марафон в этом году. Правда, любительский…

— Это немножко не то. Такой старт можно рассматривать только как хорошую тренировку, но делать выводы по результату не стоит.

— В мужской эстафете сборная России заняла в этом сезоне второе место. В той гонке, которую видели на этапе Кубка мира, показалось Клебо на финише специально создал интригу. Есть ли шансы бороться за золото?

— Эта эстафета, действительно, была репетицией перед Олимпиадой. И она показала, что и у девчонок, и у ребят сейчас есть состав для борьбы за золотые медали.

— Даже у женщин?

— Да, у нас наконец появилась четвёртая лыжница, которая может всё решить на финише. С тройкой-то и так всё ясно. Но опять же проблема в молодости. Как Степанова справится психологически с ситуацией? Это давление может привести как к повышению, так и к падению результатов.

— Как распределяются роли в командном спринте?

— На первом этапе нужен лыжник, способный создать отрыв на дистанции, на втором — финишёр. Здесь у России тоже состав боевой. Главное, чтобы удача была на нашей стороне. В спринте много зависит от случая. Очень дорога цена ошибки. Любая поломка, падение, неправильное решение на повороте, ещё что-то и сразу ты получаешь либо преимущество, либо огромное отставание. На дистанции нужно очень много работать головой и предугадывать, как поведёт себя соперник. Важно смотреть не только вперёд, но и боковым зрением, а лучше и видеть, чувствовать, что сзади происходит.

— Таким образом, в состав логичнее ставить более опытных лыжников, а не Терентьева?

— Опыт, и правда, играет большую роль. Саша показал, что у него есть желание, но пока он допускает тактические ошибки. На спуске подойти слишком близко, например. В свою очередь, Глеб Ретивых продемонстрировал, что со своим опытом, имея не самую лучшую форму, может пробиваться в шестёрку. Молодым ребятам главное на Олимпиаде как раз набраться соревновательной практики. Однако, кому доверят бороться за медали в эстафете, конечно же, решит тренерский штаб.