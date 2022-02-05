Лыжница Ступак прокомментировала свои слова о завершении карьеры после скиатлона

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Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала пост в социальных сетях после своих слов о намерении завершить карьеру из-за результата на Олимпиаде в Пекине.

«Я, наверное, должна что-то сказать… Удивительно, насколько сильно спортсмен любит своё дело, но настолько же сильно оно может его ранить и принести много сложностей. И в то же время спорт поднимает меня до небес. Всем спасибо за поддержку. Сегодня я стала ещё сильнее», — написала Ступак в Instagram.

Ступак финишировала 24-й в скиатлоне на Олимпиаде.

Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг. Серебро завоевала россиянка Наталья Непряева. Она принесла первую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Ступак заявила, что ей пора заканчивать со спортивной карьерой, так как с такими низкими местами ей совсем не хочется бегать.