Ступак: пора завязывать спортивную карьеру, с такими местами мне не хочется бегать

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Российская биатлонистка Юлия Ступак разочарована итогами скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

«Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда. По ходу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать», — цитирует Ступак «Матч ТВ».

Российская лыжница финишировала 24-й в скиатлоне.

Победу в гонке праздновала норвежка Тереза Йохауг. Серебро завоевала россиянка Наталья Непряева. Она принесла первую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Ранее лыжница Матвеева заявила, что Непряева почувствует вкус медалей и будет дальше завоёвывать их.