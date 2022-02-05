Россия занимает седьмое место в медальном зачёте после первого дня Игр в Пекине

Благодаря великолепному финишу лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне и качественной работе эстафетной биатлонной четвёрки копилка сборной России пополнилась двумя медалями.
Непряева завоевала серебро, показав лучший результат среди российских лыжниц на ОИ с 2006 года, а сборная России по биатлону в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в смешанной эстафете.
По итогам первого дня соревнований национальная команда делит седьмое место в медальном зачёте с Канадой, уступая сборным Норвегии, Словении, Китая, Нидерландов, Швеции и Италии.
Во второй день Олимпиады в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей.
Ранее сообщалось, что Резцова посвятила бронзу в смешанной биатлонной эстафете своей дочери.