Россия занимает седьмое место в медальном зачёте после первого дня Игр в Пекине

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В субботу, 5 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали.

Благодаря великолепному финишу лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне и качественной работе эстафетной биатлонной четвёрки копилка сборной России пополнилась двумя медалями.

Непряева завоевала серебро, показав лучший результат среди российских лыжниц на ОИ с 2006 года, а сборная России по биатлону в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в смешанной эстафете.

По итогам первого дня соревнований национальная команда делит седьмое место в медальном зачёте с Канадой, уступая сборным Норвегии, Словении, Китая, Нидерландов, Швеции и Италии.

Во второй день Олимпиады в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что Резцова посвятила бронзу в смешанной биатлонной эстафете своей дочери.