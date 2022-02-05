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Кристина Резцова посвятила бронзу в смешанной эстафете своей дочери

Кристина Резцова посвятила бронзу в смешанной эстафете своей дочери
05.02.2022, 15:40 |

Российская биатлонистка Кристина Резцова посвятила бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде своей дочери.

Кристина Резцова посвятила бронзу в смешанной эстафете своей дочери
  • ©David Ramos/Getty images

«Моей дочке завтра будет год. Надеюсь, это тоже для неё будет хорошим подарком», — сказала Резцова телеканалу «Матч ТВ».

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Ранее Резцова рассказала о своих мыслях на штрафном круге в смешанной эстафете.

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