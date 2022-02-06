Скорость Большунова, класс Устюгова и спринт Терентьева: чем удивят российские лыжники в битвах с норвежцами на ОИ-2022

| Владимир Зайвый

У мужской сборной России по лыжным гонкам высокие шансы побороться за медали почти во всех дисциплинах на Олимпийских играх в Пекине. Исключение составляет только личный спринт коньковым стилем, в котором никто в этом сезоне не показывал стабильных высоких результатов. При этом Александр Большунов способен привезти с Игр пять наград, а помочь в этом ему смогут Александр Терентьев в командном спринте и Сергей Устюгов — в эстафете.

Скиатлон на 30 км

Результаты в нынешнем сезоне: нет.

Результаты на последних ЧМ: 1-е место (Большунов, 2021), 2-е место (Большунов, 2019), 9-е место (Якимушкин, 2021).

Результаты на последних ОИ: 4-е место (Спицов, 2018), 4-е место (Вылегжанин, 2014), 5-е место (Черноусов, 2014).

Первый комплект наград лыжники разыграют в дисциплине, которая вслед за марафоном словно вошла в Красную книгу редких видов соревнований. Речь идёт о 30-километровом скиатлоне с переобуванием лыж. В календаре Кубка мира значилась всего одна такая гонка, но этап в Планице был отменён. Олимпиада в Пекине станет первым стартом сезона, на котором мужчины попытаются пробежать дистанцию длиннее 15 км.

В связи с этим достаточно сложно предположить, кто и как будет к ней готов. При этом опыт предыдущего сезона подсказывает, что хотя бы одна такая гонка немного проясняла бы ситуацию. В прошлом году единственный розыгрыш скиатлона в Кубке мира завершился тем, что в первой шестёрке оказались пятеро норвежцев и один Александр Большунов. То же самое произошло на чемпионате мира, только финишировали спортсмены в другом порядке — россиянин тогда преодолел дистанцию быстрее всех.

Единственное подобие скиатлона состоялось в самом начале сезона на этапе в Руке, когда лыжники сначала соревновались в 15-километровой классической разделке, а потом вышли на такую же дистанцию в гонке преследования. Но всерьёз примерять те два забега на Олимпиаду не стоит. Во-первых, состязания были растянуты на два дня, а так они не проходят уже очень давно. Во-вторых, норвежцы тогда на старт не вышли, и уже россияне во главе с Большуновым заняли четыре первых места.

Впрочем, на «Тур де Ски» единственными гонками, в которых Большунов завоевал медали, были как раз те же разделённые выходным днём забеги на 15 км разными стилями. Тогда все иностранные соперники были в строю, и Большунов показал суммарное время лучше, чем победитель многодневки и лидер Кубка мира Йоханнес Клебо. Это говорит о том, что на длинных дистанциях с россиянином по-прежнему стоит считаться, пускай и настоящей репетицией эти старты считать нельзя — тогда лыжники бежали не просто в разное время, но и на разных трассах.

Кроме Большунова, претендентом на медали в скиатлоне стоит считать Сергея Устюгова. Хотя он и выпал из поля зрения из-за самостоятельной подготовки к Олимпиаде и не появлялся на этапах Кубка мира больше месяца, всё-таки перед этим перерывом он успел завоевать бронзу в 15-километровом масс-старте, уступив только норвежцам Симену Крюгеру и Клебо. На более длинной дистанции Устюгову было бы проще себя проявить. К слову, пока все лыжники отдыхали после «Тур де Ски», он пробежал 42-километровый марафон в Италии и одержал победу, пускай и в отсутствие титулованных соперников.

Устюгов на Олимпиаде в Пекине как минимум будет способен поддержать темп Большунова и вместе с ним приехать на финиш для решающих разборок с норвежцами, что должно повысить шансы обоих россиян на медаль. Помешать им могут разве что особенности китайской трассы, на которые специалисты жалуются из-за искусственного снега и пыльных ветров, приносящих песок. Подготовка лыж в таких условиях будет иметь огромное значение.

Спринт коньковым стилем

Результаты в нынешнем сезоне: 2-е место (Устюгов, Давос), 6-е место (Ретивых, Дрезден), 7-е место (Терентьев, Ленцерхайде).

Результаты на последних ЧМ: 3-е место (Ретивых, 2019), 11-е место (Большунов, 2019), 17-е место (Мальцев, 2019).

Результаты на последних ОИ: 5-е место (Устюгов, 2014), 8-е место (Петухов, 2014), 12-е место (Гафаров, 2014).

Эту дисциплину можно назвать самой проблемной для российских лыжников в этом сезоне. Выборка для определения фаворитов перед Олимпиадой была вполне приличной — в Кубке мира состоялось четыре старта. Но россияне завоевали в спринте всего одно серебро стараниями Устюгова, в то время как тот же Клебо одержал победы во всех трёх розыгрышах, в которых принимал участие.

Кроме того, был ещё один выход в финал, которого добился Глеб Ретивых. Однако он не вошёл в состав олимпийской сборной, не выполнив для этого необходимые критерии. С одной стороны, от единственного чистого спринтера в команде действительно всегда ожидаешь медалей, с другой — он всегда оказывался в числе четырёх лучших россиян. В спринтерском зачёте Кубка мира Ретивых уступает только Александру Терентьеву, который себя хорошо проявляет в гонках классическим стилем.

Место Ретивых в спринте наверняка займёт Большунов, хотя в этом сезоне он заметно сдал в этой дисциплине. Его лучшим результатом было седьмое место в Лиллехаммере. Правда случилось это ещё в начале декабря, после чего Александру не всегда даже удавалось пройти квалификацию. Если после затишья лидер сборной России всё-таки проявит себя в спринте, то это будет большим подвигом. Варианта, при котором лыжник вообще пропустит проблемный для себя спринт, не существует — в отсутствие Ретивых только Большунов, Устюгов, Терентьев и, вероятно, Артём Мальцев могут хоть что-то показать в спринте, в отличие от остальной команды.

Гонка с раздельного старта на 15 км классическим стилем

Результаты в нынешнем сезоне: 2-е место (Червоткин, Рука), 2-е место (Большунов, Ленцерхайде), 3-е место (Большунов, Рука).

Результаты на последних ЧМ: 2-е место (Бессмертных, 2019), 4-е место (Ларьков, 2019), 8-е место (Большунов, 2019).

Результаты на последних ОИ: 7-е место (Бессмертных, 2014), 16-е место (Япаров, 2014), 19-е место (Волженцев, 2014).

В отличие от спринта, в разделке на 15 км классическим стилем россияне более успешны в этом сезоне. Большунов в обоих случаях становился призёром — сначала занимал третье место на этапе в Руке, а затем поднимался на вторую строчку в рамках этапа «Тур де Ски» в Ленцерхайде. Проигрывал он только финну Ийво Нисканену и своему соотечественнику Александру Червоткину.

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Такая стабильность в результатах Большунова внушает оптимизм. Он и в прошлом всегда неплохо бежал классические разделки и одержал в них три победы на этапах Кубка мира и ещё пять раз оказывался в призах. Но если серебро или бронзу россиянин может себе может обеспечить, то с золотом будет сложнее. Нисканен в этом сезоне был непобедим, подтвердив в очередной раз своё непревзойдённое умение бегать классическим стилем.

Нельзя сказать, что Большунов без шансов уступал Нисканену в этом сезоне — итоговое отставание в 14 и в 19 секунд говорит об обратном. Но при этом россиянин каждый раз стартовал вслед за финном и мог вполне ориентироваться на его график. Вместо этого он всегда разгонялся медленнее и затем не мог достать соперника. Если на Олимпиаде Большунов начнёт забег раньше, то ему будет ещё сложнее противостоять финну, а также его попытаются достать норвежцы. В последней разделке перед Олимпиадой на третье место поднялся Поль Гольберг, а Клебо финишировал четвёртым.

Кроме Большунова и Червоткина, в российской сборной никто медалей не выигрывал, но недалеко от призовой тройки были Устюгов, Илья Семиков, Иван Якимушкин и действующий бронзовый призёр в коньковой разделке Денис Спицов — у них всех есть по одному попаданию в первую восьмёрку. Гонка на 15 км требует специфического мастерства, которое сложно воспитать в себе за короткий промежуток, но всё-таки шанс на то, что кто-то ещё увеличит своё умение держать темп в одиночку, не потерян.

Эстафета 4 × 10 км

Результаты в нынешнем сезоне: 2-е место (Лиллехаммер).

Результаты на последних ЧМ: 2-е место (2021), 2-е место (2019).

Результаты на последних ОИ: 2-е место (2018), 2-е место (2014).

Статистика сборной России в эстафетных гонках на крупных турнирах недвусмысленно намекает на то, что и на Олимпиаде в Пекине её ожидает второе место. В последний раз отечественные лыжники завоёвывали золото ещё в 1980 году, но четыре года назад они были максимально близки к нему — в Пхёнчхане до норвежцев не хватило всего 9,4 секунды.

В этом сезоне разрыв между двумя сверхдержавами сократился до минимума. Этап Кубка мира в Лиллехаммере подарил редкую возможность увидеть, на что способны команды в их сильнейших составах. Квартет Червоткина, Большунова, Спицова и Якимушина тогда стал четвёртым, но проиграл сильнейшему норвежскому сочетанию лишь 1,4 секунды. Терентьев, Семиков, Мальцев и Устюгов же были вторыми, проиграв только две десятые.

Если бы у команд была возможность постфактум перемешать спортсменов, выбрать лучшие результаты на отдельных этапах и заново сложить их результаты, то Норвегия снова была бы первой, а Россия — второй с тем же символическим отставанием в 1,3 секунды. Это говорит о том, что и при идеальном выборе составов две страны очень близки друг к другу, а одна даже не слишком удачная замена способна кардинально повлиять на итоговый результат.

Болельщикам остаётся надеяться на то, что на Олимпиаде тренерский штаб сделает правильный выбор, а лыжники окажутся в идеальной или близко к тому форме. У сборной России есть отличные шансы завладеть преимуществом по итогам первой половины, если её будет завершать Большунов, после чего добытое преимущество нужно будет тщательно охранять. Хорошие финишные качества Устюгова, которого Клебо уже должен опасаться, могут быть последним доводом российской команды, если первоначальный план оторваться от норвежцев до последнего этапа не сработает. В любом случае серебро сборной почти обеспечено, но едва ли кто-то уже будет воспринимать его как успех.

Командный спринт классическим стилем

Результаты в нынешнем сезоне: нет.

Результаты на последних ЧМ: 2-е место (2019).

Результаты на последних ОИ: 2-е место (2014).

Командный спринт на Олимпиаде должен показать, что неслучайно Александр Терентьев считается главным открытием года в российской сборной. В этом сезоне он раскрылся как хороший спринтер, причём конкретно классического стиля, в котором он выиграл один этап Кубка мира в Руке. 22-летний лыжник вполне мог бы зацепиться за медаль и на одном из этапов «Тур де Ски», но упал в полуфинале после контакта с Клебо, притом что ранее в квалификации показал второй результат.

Успехи Терентьева в классике дают основания полагать, что за ним зарезервировано место в спринтерском дуэте. А в отсутствие Ретивых единственным его логичным партнёром становится Большунов. Кроме него, из членов олимпийской команды никто больше не выходил хотя бы в полуфинал личных состязаний на этапах Кубка мира, поэтому других кандидатов просто не остаётся.

Рассчитывать дуэт Терентьева и Большунова может на медаль, но едва ли на золотую. Ни Клебо, ни его соотечественник Эрик Вальнес не опускались в этом сезоне ниже третьего места в классическом спринте, так что пара вправе считаться главным претендентом на золото. Российские лыжники могут бросить им вызов, но более перспективной видится борьба за серебро с французами и итальянцами. К слову, отечественные спортсмены ещё ни разу не упускали шанса подняться на олимпийский подиум в командном спринте, в отличие от тех же норвежцев.

Марафон на 50 км свободным стилем

Результаты в нынешнем сезоне: нет.

Результаты на последних ЧМ: 2-е место (Большунов, 2019), 13-е место (Мельниченко, 2019), 25-е место (Белов, 2019).

Результаты на последних ОИ: 1-е место (Легков, 2014), 2-е место (Вылегжанин, 2014), 3-е место (Черноусов, 2014).

Лыжный марафон на 50 км уже несколько лет становится самой интригующей гонкой крупных турниров. Во многом из-за того, что проверить свои силы на такой длинной дистанции по ходу сезона просто невозможно — в лучшем случае её включают в календарь на последних этапах Кубка мира. Поэтому фаворитами по умолчанию могут считаться все, кто в прошлые годы добивался успеха.

А таких счастливчиков было немного, и среди них особенно выделяется Большунов. Без учёта стилей прохождения дистанций он ни разу не опускался ниже второго места на Олимпийских играх, первенствах планеты и этапах Кубка мира. Особняком стоит последний чемпионат мира, на котором грянул скандал со столкновением с Клебо и сломанной палкой, по итогам которого россиянин тоже получил серебряную медаль.

Такой невероятной стабильности в 50-километровом забеге нет ни у кого из лыжников. Но тот же Клебо просто не выступал так же часто в этом виде, а свою последнюю попытку, пускай и закончившуюся дисквалификацией, может записать себе в актив. Норвежец теперь тоже способен навязывать борьбу в марафонах, и для Большунова это может стать плохой новостью, особенно если напарники Клебо будут усердно стараться доставить его свежим на финиш, где у россиянина не будет шансов на победу.

Кроме Большунова, к претендентам на медали стоит отнести Устюгова, раз он неплохо выступал в дистанционных гонках с общего старта в этом сезоне и выходил на старт любительского 42-километрового марафона. К двум россиянам могут присоединиться Спицов, Якимушкин, Мальцев или Семиков, и тут многое будет зависеть от того, кто и в какой форме будет под конец Олимпиады. В оптимальном состоянии все они могут на одном дыхании пройти 50 км по искусственному китайскому снегу и включиться в борьбу за медали, но то же самое можно сказать и о любом из напарников Клебо.