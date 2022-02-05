Мать Непряевой: если она ушла в себя перед гонкой, значит, состояние хорошее

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Мать Натальи Непряевой Ирина прокомментировала серебро дочери в скиатлоне на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

© AP Photo/Aaron Favila