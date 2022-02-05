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Мать Непряевой: если она ушла в себя перед гонкой, значит, состояние хорошее

Мать Непряевой: если она ушла в себя перед гонкой, значит, состояние хорошее
05.02.2022, 12:50 |

Мать Натальи Непряевой Ирина прокомментировала серебро дочери в скиатлоне на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

Мать Непряевой: если она ушла в себя перед гонкой, значит, состояние хорошее
  • © AP Photo/Aaron Favila

«Мы не общались дня три, перед гонкой она уходит в себя, мы её не беспокоим, не трогаем. Если она ушла в себя, значит, состояние хорошее, настраивалась на это мероприятие», — сказала Ирина Непряева в эфире «Матч ТВ».

Российская лыжница пробежала 7,5 км классическим и 7,5 км коньковым стилем за 44 минуты 43,9 секунды и завоевала серебро в скиатлоне. Она принесла России первую медаль на ОИ-2022 и показала лучший результат российских лыжниц на Играх с 2006 года.

Ранее Ступак прокомментировала своё участие в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

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