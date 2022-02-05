Тихонов уверен, что российские биатлонисты в дальнейшем выиграют золото на ОИ-2022

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на бронзу российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине.

«Это биатлон. Я молил бога, чтобы у нас была медаль. Не важно, какая. Бронза в биатлоне, серебро у Непряевой. Дальше пойдёт золото! Не нужно рыться в грязном белье и ругать кого-то. Все ребята — молодцы! Мальчики, девочки, вперёд», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Ранее Логинов рассказал, откуда взял силы на последнем круге в смешанной эстафете.