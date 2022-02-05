Логинов рассказал, откуда взял силы на последнем круге в смешанной эстафете

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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, откуда у него появились силы на последнем круге в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза — очередная победа и завоеванная медаль. Откуда силы? Не знаю, наверное, был окрылён после хорошей стрельбы. В принципе состояние сегодня было хорошее. Я рад, что получилось отработать от первого и до последнего метра. Соперники поздравили? Да, всё нормально», — цитирует Логинова «Спорт-Экспресс».

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Ранее Логинов поблагодарил болельщиков и семью после бронзы ОИ-2022 в смешанной эстафете.