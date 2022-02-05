Логинов поблагодарил болельщиков и семью после бронзы ОИ-2022 в смешанной эстафете

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Российский биатлонист Александр Логинов поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Ещё на втором круге я видел, что лидеры достаточно близко — все команды были в зоне видимости. У меня получилось отработать и отправить Эдуарда с хорошим настроением», — сказал Логинов «Матч ТВ».

Он отметил, что Латыпову противостояли на финише сильнейшие биатлонисты мира и Эдуард отлично провёл свой этап.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, нам это очень приятно. Отдельно хочу поблагодарить свою большую семью. И хочу поздравить свою маму, ей вчера исполнилось 50 лет. Надеюсь, это был хороший для неё подарок», — добавил Логинов.

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.