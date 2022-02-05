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Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде
05.02.2022, 13:08 |

Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде
  • РИА Новости

Россияне Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов финишировали с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. Каждый преодолел дистанцию 6 км.

Победу одержали норвежцы Марте Рёйселанд,  Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё (1:06:45,6). Второе место заняли французы Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе (1:06:46,5). 

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что национальная команда претендует лишь на бронзу в смешанной эстафете.

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