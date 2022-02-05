Драчёв: сборная России по биатлону претендует лишь на бронзу в смешанной эстафете

«В биатлоне всегда есть шансы на золотую медаль, потому что это непредсказуемый вид спорта. Что будет на Олимпиаде — увидим. Что касается смешанной эстафеты, сборная России претендует лишь на бронзовую медаль. Да и то, если всё удачно сложится. Дай бог, чтобы получилось», — цитирует Драчёва «Чемпионат».
По его мнению, за первые два места будут бороться норвежцы и французы, которые являются более сильными командами по составу.
«Я бы поставил Серохвостова вместо Латыпова. У Эдуарда две последние гонки крайне неудачные — на масс-старте вообще получил чуть ли не восемь штрафных кругов. У него сейчас не самое лучшее состояние. И после долгого отсутствия Латыпова на Кубках мира его ставят в эстафету — это рискованно», — добавил Драчёв.
В составе национальной команды в гонке выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Смешанная эстафета состоится 5 февраля, начало гонки — в 12:00 (мск).
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что российские биатлонисты поборются за тройку в смешанной эстафете.