Драчёв: сборная России по биатлону претендует лишь на бронзу в смешанной эстафете

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился ожиданиями от выступления отечественной команды в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«В биатлоне всегда есть шансы на золотую медаль, потому что это непредсказуемый вид спорта. Что будет на Олимпиаде — увидим. Что касается смешанной эстафеты, сборная России претендует лишь на бронзовую медаль. Да и то, если всё удачно сложится. Дай бог, чтобы получилось», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

По его мнению, за первые два места будут бороться норвежцы и французы, которые являются более сильными командами по составу.

«Я бы поставил Серохвостова вместо Латыпова. У Эдуарда две последние гонки крайне неудачные — на масс-старте вообще получил чуть ли не восемь штрафных кругов. У него сейчас не самое лучшее состояние. И после долгого отсутствия Латыпова на Кубках мира его ставят в эстафету — это рискованно», — добавил Драчёв.

В составе национальной команды в гонке выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Смешанная эстафета состоится 5 февраля, начало гонки — в 12:00 (мск).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что российские биатлонисты поборются за тройку в смешанной эстафете.