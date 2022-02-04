Губерниев считает, что российские биатлонисты поборются за тройку в смешанной эстафете

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о шансах сборной России по биатлону в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Будет очень сложно. У всех сильнейшие составы. Но я не удивлюсь, если выиграем медаль. Состав боевой, состав хороший. Нацеливаюсь на место в тройке. По такой погоде главное — стрельба. Нужна первая медаль России! Надеюсь, что она будет в биатлоне», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

В составе национальной команды в гонке выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Смешанная эстафета состоится 5 февраля, начало гонки — в 12:00 (мск).

Ранее стал известен номер сборной России по биатлону в смешанной эстафете на ОИ-2022.