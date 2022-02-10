До слёз: Непряева уступила Пярмякоски 0,1 секунды в борьбе за бронзу лыжной гонки Игр на 10 км

| Владимир Зайвый

Российской лыжнице Наталье Непряевой не хватило всего 0,1 секунды, чтобы завоевать вторую медаль на Олимпиаде в Пекине. Она стала четвёртой в гонке с раздельного старта на 10 км, уступив в споре за бронзу финке Кристе Пярмякоски. Норвежка Тереза Йохауг одержала вторую победу на этих Играх, в напряжённой борьбе за золото опередив ещё одну представительницу Суоми — Кертту Нисканен.

Программа лыжных соревнований на Олимпиаде в Пекине продолжилась женской раздельной гонкой на 10 км классическим ходом. В этой дисциплине у российской сборной были отличные шансы на медаль: Наталья Непряева во время победного «Тур де Ски» была третьей в разделке, а также выиграла масс-старт и спринт классикой. После серебряного финиша в скиатлоне шансы на вторую медаль для 26-летней лыжницы только возросли.

До выступления группы сильнейших на трассу вышла только одна россиянка. Лилия Васильева получила свой шанс на Олимпиаде и на фоне соперниц своего уровня старалась отрабатывать по полной. Но затем настала очередь «красной группы», в которой одной из первых взяла старт норвежка Тереза Йохауг. Она сразу обошла достаточно сильную немку Катарину Хенниг, но на отсечке 1,3 км её обогнали три лыжницы — россиянка Татьяна Сорина и финки Кертту Нисканен, выигравшая аналогичную гонку на «Тур де Ски», и Криста Пярмякоски. Проигрыш норвежки российской лыжнице составил 4,6 секунды.

Но дальше олимпийская чемпионка в скиатлоне только набирала ход. Уже спустя 500 м проигрыш стал совсем символическим, а на отметке 3,6 км Йохауг показала одинаковое время с Нисканен, обойдя Пярмякоски уже на пять секунд. Сорина же стала проигрывать 12. Затем пути двух лидеров стали расходиться: если на середине дистанции Йохауг была чуточку впереди, то спустя 1,3 км она уже проигрывала финке 11 секунд. Для борьбы за золото это было солидное отставание.

Тем временем в борьбу вступили Ступак и Непряева. У Юлии гонка сразу не задалась — уже на первых отсечках она не входила в первую десятку. Непряева же разогналась весьма бодро, выигрывая семь-восемь секунд у Нисканен. Однако дальше серебряная призёрка скиатлона стала отставать. С каждой новой отсечкой её проигрыш Нисканен и Йохауг, которые тем временем снова сравнялись перед финишем, рос и остановился на 31 секунде.

Под вопросом оказалось попадание россиянки на пьедестал почёта. На второй половине дистанции она стала уступать Пярмякоски, выигравшей бронзу четыре года назад в аналогичной гонке коньковым ходом. За несколько сотен метров финка нарастила преимущество до восьми секунд и оставалась впереди вплоть до последней отметки перед финишем.

Но у Непряевой было преимущество более позднего стартового номера, и то, как ей нужно пройти последние полтора километра, она прекрасно понимала. Внешне она была готова к борьбе за бронзу и приступила к ней.

Ей удалось отыграть эти восемь секунд, однако одной десятой не хватило. В Пхёнчхане Пярмякоски поделила бронзу с норвежкой Марит Бьорген, но в Пекине финка одна получила эту медаль, а Непряева осталась с деревянной наградой. Своё выступление она комментировала, едва сдерживая слёзы.

«Всё было хорошо и по ощущениям, и лыжи просто замечательно работали. Мне нечего сказать», — сказала Непряева телеканалу «Матч ТВ».

На фоне этой драмы померк даже спор за золото между Бьорген и Нисканен. Норвежка не просто отыграла весь свой проигрыш по ходу второго круга, но и вышла вперёд на 0,4 секунды и завоевала своё второе золото. Нисканен стала серебряным призёром, выступив в Пекине пока что лучше своего брата Ийво.

В первой десятке оказались ещё две россиянки. Ступак после неудачного начала смогла гораздо лучше соперниц разложить силы. Хотя она и проиграла лидерам почти минуту, но показала седьмой результат. На это же место долгое время претендовала Сорина, но в конечном счёте она стала десятой. Васильева оказалась ещё на пять строчек ниже. Ни одна другая команда не финишировала в полном составе в топ-15.

Результаты этой разделки могут дать какое-то представление о следующем виде программы — эстафете 4 × 5 км, которая состоится уже 12 февраля. Половину дистанции быстрее всего в российской команде прошли Непряева и Сорина, так что их можно ожидать на первых двух этапах, на которых придётся бежать классикой. Причём на этой отметке только у России и Финляндии в первой десятке были две свои спортсменки, в отличие от Норвегии и Швеции.