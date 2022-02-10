Губерниев признался, что расстроился из-за четвёртого места Непряевой

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на четвёртое место Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Сильно расстроился! Очень обидно за Непряеву. Она огромная молодец. Восхищён, как она отыграла 9 секунд за 1400 метров. Бронза была бы как победа. Но она всё равно умница», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Непряева заняла четвёртое место, уступив лишь 0,1 завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, а серебряную медаль выиграла финка Кертту Нисканен.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что четвёртое место Непряевой пока не является трагедией.