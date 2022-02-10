Вяльбе о четвёртом месте Непряевой: обидно, но это ещё не трагедия

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала четвёртое место Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Обидно, но это ещё не трагедия. У Непряевой есть как минимум три гонки впереди. Наташа сегодня четвёртая, и если бы она три секунды проиграла, то было бы менее обидно, чем 0,1. Но всё пройдёт, завтра она выйдет на тренировку», — приводит слова Вяльбе пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

При этом Вяльбе считает, что лучше всех с тактической точки зрения гонку провела Юлия Ступак, которая стала седьмой. Глава ФЛГР также отметила Татьяну Сорину, расположившуюся на десятой строчке.

Непряева заняла четвёртое место. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, серебро завоевала финка Кертту Нисканен, а тройку лучших замкнула её соотечественница Криста Пярмякоски.

Ранее сообщалось, что Непряева проиграла 0,1 секунды бронзовой призёрке в «разделке» на Играх в Пекине.