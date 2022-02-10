Лыжница Степанова предложила норвежскому журналисту выступить вместо неё на ОИ-2022

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Лыжница Вероника Степанова обратилась к норвежскому журналисту Яну Петтеру Сальтведту, который в своей статье заявил, что олимпийского чемпиона в скиатлоне Александра Большунова и остальных российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине.

«Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпийских играх, не так ли? Извините, что принимаю это на свой счёт, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом решили, что это «несправедливо»? Несправедливо по отношению к кому, можно узнать? Возможно, вам стоит приехать и пробежать здесь, в Чжанцзякоу, вместо меня», — написала Степанова в Instagram.

Она также задалась вопросом, не пытается ли корреспондент с помощью таких громких заявлений компенсировать то, что его издание NRK проиграло борьбу за права на трансляцию Олимпиады. Спортсменка также добавила, что изначально передумала публиковать пост о Сальтведте, но его действия всё же побудили сделать её сделать это.

Сальтведт написал материал после победы Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине с заголовком «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».

Ранее журналист NRK назвал театром решение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе бойкотировать норвежскую прессу.