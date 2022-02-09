Журналист NRK назвал театром решение Вяльбе бойкотировать норвежскую прессу

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Журналист норвежской телерадиокомпании NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал бойкот со стороны главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Никаких нападок на Большунова или других российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине нет. Я пишу, что Большунов — это подарок для всего лыжного спорта и фантастический спортсмен. Это нападение на ту трусливую систему, которая не сумела добиться необходимого урегулирования безумного систематического допингового скандала во время Олимпийских игр в Сочи. То, чем Вяльбе занимается, — это чистый театр. Я бы хотел, чтобы Елена Вяльбе прочитала то, что я написал, и рассказала, что она думает об Олимпийских играх в Сочи — 2014. Раз уж она бойкотирует всю норвежскую прессу, это кое-что говорит о том, с каким мировоззрением она живёт. В отличие от неё, я могу вообще на это заявление не реагировать. Она делает всё, чтобы попытаться говорить о чём-то другом, а не о том, что происходит на самом деле. Это её работа, она обычно так делает», — цитирует слова журналиста Dagbladet.

Причиной бойкота Вяльбе стала статья Сальтведта, которая появилась после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Норвежец написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».

Ранее Вяльбе сообщила, что больше не намерена общаться с норвежскими СМИ.