Вяльбе сообщила, что больше не намерена общаться с норвежскими СМИ

Глава ФЛГР заявила, что причиной подобного решения стала статья журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта, которая появилась после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Норвежец написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».
«Вчера ко мне подошёл норвежский журналист, который говорит по-русски, попросил об интервью. Я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, поскольку они своими инсинуациями просто задрали уже, честно говоря. Это ведь не таблоид типа Expressen написал, а люди с ведущего телеканала. Я ему ответила, что мы не вспоминаем про проблемы у Терезы Йохауг и Мартина Сундбю. Почему же вы всегда готовы вывернуть всё наизнанку? Писать не о чем из-за провала в первой гонке? Он мне пытался объяснить, что это был не он, но я сказала, что разницы теперь нет — с норвежскими СМИ я не общаюсь. Это только моё решение, на спортсменов и тренеров оно не распространяется. Я ни на одной из пресс-конференций не слышала гадких вопросов в адрес норвежцев от наших журналистов. Считаю, что это правильно. Мы должны быть выше этого, а не ворошить старое», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».
Ранее Устюгов заявил, что не собирается завершать карьеру после неудачного спринта на Играх-2022.