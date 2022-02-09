Вяльбе сообщила, что больше не намерена общаться с норвежскими СМИ

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским средствам массовой информации.

Глава ФЛГР заявила, что причиной подобного решения стала статья журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта, которая появилась после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Норвежец написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».

«Вчера ко мне подошёл норвежский журналист, который говорит по-русски, попросил об интервью. Я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, поскольку они своими инсинуациями просто задрали уже, честно говоря. Это ведь не таблоид типа Expressen написал, а люди с ведущего телеканала. Я ему ответила, что мы не вспоминаем про проблемы у Терезы Йохауг и Мартина Сундбю. Почему же вы всегда готовы вывернуть всё наизнанку? Писать не о чем из-за провала в первой гонке? Он мне пытался объяснить, что это был не он, но я сказала, что разницы теперь нет — с норвежскими СМИ я не общаюсь. Это только моё решение, на спортсменов и тренеров оно не распространяется. Я ни на одной из пресс-конференций не слышала гадких вопросов в адрес норвежцев от наших журналистов. Считаю, что это правильно. Мы должны быть выше этого, а не ворошить старое», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

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