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Устюгов заявил, что не собирается завершать карьеру после неудачного спринта на Играх-2022

Устюгов заявил, что не собирается завершать карьеру после неудачного спринта на Играх-2022
09.02.2022, 12:53 |

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о планах в спортивной карьере после зимней Олимпиады в Пекине.

Устюгов заявил, что не собирается завершать карьеру после неудачного спринта на Играх-2022
  • РИА Новости

«В СМИ много информации о том, что я отказываюсь от гонок, о том, что завершаю карьеру. Это всё неправда — это, наверное, кто как прочитал, кто как подумал», — написал 29-летний лыжник в своём Instagram.

Он также поблагодарил своих поклонников за поддержку.

Устюгов 8 февраля не смог пробиться в финал спринта на пекинской Олимпиаде.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова Устюгова о том, что турнир для него закончен после неудачи в спринте на Олимпиаде в Пекине.

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