Вяльбе посоветовала не обращать внимания на эмоции Устюгова

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе отреагировала на слова лыжника Сергея Устюгова о том, что турнир для него закончен после неудачи в спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Именно что на эмоциях. Не надо на это вестись. Я понимаю Сергея, поскольку тоже была спортсменкой, и понимаю, почему сиюминутно в голову приходят именно эти мысли. Но голова остывает — и многое забывается. Идёшь в новый день с новыми мыслями, с новыми целями. Просто все спортсмены в этом отношении разные. Если с Юлей Ступак я могу поговорить сразу после гонки, то Сергею нужно дать возможность остыть, отпустить ситуацию. И только на следующий день с ним общаться», — рассказала Вяльбе в интервью RT.

Ранее Вяльбе заявила, что в скиатлоне Клебо не удалась гонка, а тренировка вышла на славу.