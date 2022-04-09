Степанова — о своей активности в медиа: запасайтесь попкорном

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на критику своей медийности.
Степанова — о своей активности в медиа: запасайтесь попкорном
  • Gettyimages.ru
  • © Ian MacNicol

«Уже все уважаемые люди — в лыжных гонках и вокруг — сочли необходимым высказаться об этом в последнюю неделю. Пришла моя очередь. Запасайтесь попкорном. Буду говорить долго, подробно», — сообщила Степанова в своём Telegram-канале.

По словам спортсменки, медийность помогает ей в жизни и в достижении целей.

«Я расскажу, почему не собираюсь обходиться без публичного общения через социальные сети и с профессиональными медиа, и постараюсь объяснить, чем это и как мне помогает. И в чём я вижу свою роль в спорте», — добавила Степанова.

Напомним, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускать тренировки. При этом глава ФЛГР отметила, что 21-летняя спортсменка на данный момент залечивает травму.

Ранее чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала обвинение со стороны Вяльбе в адрес Степановой.

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