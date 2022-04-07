Юрлова-Перхт считает, что Вяльбе права в ситуации со Степановой

Чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала обвинение со стороны президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в адрес олимпийской чемпионки Вероники Степановой в звёздной болезни.

«Елена Валерьевна скорее права, потому что вся эта ситуация сильно засасывает спортсмена. Наверное, по неопытности тот может потерять грань. Главное, чтобы ничего не мешало, не шло в стык одно другому», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускать тренировки. При этом глава ФЛГР отметила, что 21-летняя спортсменка на данный момент залечивает травму.

Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков высказался о критике Вяльбе в адрес Степановой.