Легков высказался о критике Вяльбе в адрес Степановой

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Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков прокомментировал обвинение со стороны президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в адрес российской лыжницы Вероники Степановой в звёздной болезни и излишней медийности.
Легков высказался о критике Вяльбе в адрес Степановой
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«Если Степанова идёт на это, где-то громко высказывается, а потом выходит и без проблем бежит, то окей. Елена Валерьевна видит ситуацию со стороны руководителя и считает, что нужно больше бегать, тренироваться», — цитирует Легкова «РБ Спорт».

Напомним, Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускать тренировки. При этом глава ФЛГР отметила, что 21-летняя спортсменка на данный момент залечивает травму.

Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встал на защиту Степановой после критики от Вяльбе.

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