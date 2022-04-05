Легков высказался о критике Вяльбе в адрес Степановой
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«Если Степанова идёт на это, где-то громко высказывается, а потом выходит и без проблем бежит, то окей. Елена Валерьевна видит ситуацию со стороны руководителя и считает, что нужно больше бегать, тренироваться», — цитирует Легкова «РБ Спорт».
Напомним, Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускать тренировки. При этом глава ФЛГР отметила, что 21-летняя спортсменка на данный момент залечивает травму.
Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встал на защиту Степановой после критики от Вяльбе.