Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, почему не приняла участие в чемпионате России в Сыктывкаре.

«Если бы была здорова, то, безусловно, бежала бы там. Но врачи однозначно рекомендовали пройти полный курс лечения и от соревновательной нагрузки воздержаться, что и было сделано, руководство — в курс поставлено незамедлительно», — написала Степанова в своём Telegram-канале.

Она добавила, что никогда не игнорирует рекомендации врачей. По словам спортсменки, в команде есть прекрасные врачи, она сама себе диагнозы не ставит. При этом Степанова продолжала тренироваться, но снизила нагрузку.

Напомним, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала Степанову за пропуск национального первенства. По словам руководительницы, вместо того чтобы соревноваться, Степанова «торгует своим лицом».

Ранее Александр Легков высказался о критике Вяльбе в адрес Степановой.