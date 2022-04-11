«Молчать я больше не могу»: Таталина в открытом письме обвинила ФФР в вымогательстве призовых и срыве подготовки к ОИ

Чемпионка мира Анастасия Таталина написала открытое письмо на имя министра спорта РФ Олега Матыцина. В нём она обвинила руководство Федерации фристайла России и тренерский штаб сборной в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине. Также она рассказала, как после победы на первенстве планеты у неё требовали отдать 50% призовых в пользу федерации. В ФФР все изложенные факты опровергли. Руководитель организации Алексей Курашов назвал их ложью, а наставник национальной команды Никита Васильев заявил о наличии у подопечной звёздной болезни. В свою очередь, в Госдуме пообещали разобраться в произошедшем.

Открытое письмо Анастасии Таталиной стало настоящим громом среди ясного неба. 21-летняя уроженка Новосибирска — одна из главных звёзд фристайла в стране, а в прошлом году завоевала золото на чемпионате мира в дисциплине биг-эйр.

Ждали от неё медалей и на Олимпийских играх в Пекине. Однако спортсменка на подиум подняться не сумела. В профильном биг-эйре она из-за травмы заняла только десятое место, а в слоуп-стайле расположилась на обидной четвёртой позиции.

Спустя полтора месяца после завершения ОИ девушка выступила с жёсткими обвинениями в адрес Федерации фристайла России и тренерского штаба сборной. В письме на имя министра спорта Олега Матыцина она упрекнула ФФР в срыве подготовки к Олимпиаде.

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«Перерыв между сборами составлял от двух недель до месяца. Для сравнения: у моих соперниц было по 80 тренировочных дней на снегу и 80—90 — на воздушной подушке. Подготовку они начали уже в мае, а с июля занимались непрерывно, чередуя воздушную подушку со снежным трамплином. Я же на момент начала выступления на ОИ свою программу на снежном трамплине выполняла последний раз... в ноябре. За 2,5 месяца до выхода на главный старт четырёхлетия», — посетовала Таталина.

Однако самое жёсткое обвинение касалось финансового вопроса. Якобы после победы на ЧМ-2021 старший тренер национальной команды Никита Васильев потребовал у неё 50% призовых «на нужды федерации», сославшись на некое негласное правило. Фристайлистка, по её словам, платить отказалась и привлекла к конфликту родителей. Его итогом стал полный бойкот спортсменки.

«Со мной прекратили всякое общение на официальном сайте федерации и в социальных сетях, начиная с 2021 года обо мне нет ни одного упоминания. Даже ни одной фотографии. Как будто меня не существует. Дошло до того, что, находясь на сборе, команда фотографировалась без меня. Никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады не было и нет», — рассказала девушка.

Она также упрекнула президента ФФР Алексея Курашова в том, что в преддверии ОИ-2018 её склонили подписать соглашение, по которому она отказалась от личного спонсорства.

«Несколько компаний проявляли ко мне интерес. Но ФФР ставила им условие финансировать всю сборную. При таких раскладах они отказывались. Так федерация лишила меня возможности развиваться и прогрессировать на протяжении четырёх лет, срок договора закончится только в мае 2022-го», — отметила Таталина.

Посетовала она и на плохие условия работы и недостаточное финансирование ньюскульных дисциплин. Якобы с 2018 года в сборной нет даже врача, а во время поездок на соревнования в Европу ей вместе с партнёршей по команде приходится спать в одной кровати в целях экономии.

Наконец, она обвинила старшего тренера сборной Васильева в унижении и обесценивании её достижений.

Поддержала спортсменку её матьОксана Таталина. Она утверждает: отношения специалиста с дочерью и другими подопечными были панибратскими. Он позволял себе оскорбления и постоянно употреблял нецензурную лексику. Но куда более серьёзно прозвучали слова о домогательствах.

«Пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны Васильева, особенно в сезоне-2019, послужили причиной серьёзной травмы Анастасии. Начиная со старта сезона всё внимание штаба оказалось приковано к внешнему виду Анастасии. Они считали, что у неё лишний вес, не те формы, которые они хотели бы видеть. Васильев настраивал сокомандников, те распространяли лживую информацию об Анастасии», — рассказала женщина в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В ФФР открытое письмо чемпионки мира вызвало недоумение. Руководитель организации Курашов назвал все изложенные в нём факты ложью. Так, по его заверению, в сборной не существует негласного правила об отчуждении части призовых и со спортсменов денег никто не требует.

«Меня на самом деле удивляет и интересует, по каким причинам она решила это письмо опубликовать в открытой форме. Насте всегда шли навстречу, к ней было повышенное внимание, мы никогда не выносили на публику нарушение дисциплины, некомандное поведение, в том числе на ОИ. Говорить о бойкоте не то чтобы недостойно, это просто неправда», — цитирует функционера «Матч ТВ».

Отверг обвинения в вымогательстве денег и Васильев. По его словам, тренерский штаб выполнял всё, чтобы Таталина добивалась успехов, и порой даже делал на ней больший акцент, чем на других фристайлистках.

«После чемпионата мира, где Настя победила, она надела на себя корону и к нам отношение изменила. Несмотря на всё это, мы выполнили свою работу в полном объёме. Мы совершили всё, за последние два года мы сделали даже больше. Мы и свои деньги вкладывали в неё, а такие комментарии очень оскорбительны. Вложили в неё своё время, свою жизнь. Её отношения с партнёрами по команде ухудшились. Анастасия перестала наравне общаться с ребятами», — заверил специалист.

А вот Евгений Серов, личный тренер Таталиной, спортсменку, напротив, поддержал. Он отметил, что федерация давно не работает должным образом, а внутри не наблюдается единства.

«Раньше был коллектив единомышленников, где каждый поддерживал друг друга. Теперь сборные работают сами на себя. Мы видим замкнутость и закрытость. Насте нет никакого смысла врать. Она прекрасно понимает, какие последствия её ждут. Она слишком много сделала для страны, а в этом году у неё просто забрали медаль», — посетовал специалист.

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По его мнению, ФФР делает недостаточно для развития фристайла в России, а спортсмены добиваются успеха не благодаря, а вопреки, за счёт высокого уровня мастерства.

«Настя прекрасно осознавала, что на неё будет давить всё вокруг. А ведь она совсем молодой человек. Но в сборную она попала не за красивые глазки. Она положила здоровье за это. Мы все вместе с Настей. В федерации заинтересованы, чтобы она сейчас ушла со скандалом. Чтобы другим было неповадно открывать рот», — добавил Серов.

В министерстве спорта на открытое письмо Таталиной пока не отреагировали. А вот в Госдуме пообещали рассмотреть все изложенные в нём обвинения. При этом депутат Дмитрий Свищёв, входящий в президиум ФФР, отметил, что Курашов в разговоре с ним отверг их все.

«Чемпионка мира упрекает руководство федерации и тренерский штаб в достаточно серьёзных нарушениях. Стоит создать специальную комиссию, которая рассмотрит все пункты и вынесет определённое решение. Министерству спорта тоже необходимо обратить на произошедшее внимание и отреагировать. Там скандал не оставят без внимания и всё выяснят», — пообещал депутат в беседе с RT.

А двукратный призёр ОИ по фристайлу Елизавета Кожевникова увидела корень конфликта в финансовых вопросах. По её мнению, он так или иначе поднимается в разных видах в России с момента распада СССР.

«Здесь можно вспомнить отъезд первых хоккеистов в НХЛ или борьбу теннисистов за свои деньги, когда они из советских любителей переквалифицировались в игроков ATP и WTA. Эта история периодически повторяется. Сейчас ребята выдерживают огромные нагрузки, и им хочется понимать, за что они это делают и сколько денег останется на банковском счёте. Отсюда и недовольство Таталиной. Имела ли Анастасия право на такие заявления? Если это не запрещено, то почему нет? Она не раб и может высказаться», — подчеркнула Кожевникова в комментарии RT.

Вместе с тем саму ситуацию она назвала двоякой. С одной стороны, спортсмены должны помнить: государство вложило средства в их становление. С другой — атлеты не обязаны отдавать часть призовых.

«Когда люди не платят за подготовку, а потом пишут письма и просят отдать им всё заработанное, это по меньшей мере выглядит странно. Но и обратное тоже верно... Сейчас 99% российских спортсменов лишились возможности выступать на международных соревнованиях. Фактически они остались ни с чем. Люди просто не могут пересесть на обычную зарплату, которая позволяла бы им жить. Единственный источник дохода для них — призовые», — добавила Кожевникова.