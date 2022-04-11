Таталина — о конфликте с тренером Васильевым: молчать я больше не могу

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Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина написала открытое письмо министру спорта России Олегу Матыцину.
Таталина — о конфликте с тренером Васильевым: молчать я больше не могу
  • РИА Новости

«Считаю, что достойно представила свою страну. Но, имей возможность готовиться нормально, уверена: были бы две медали самого высокого достоинства», — сообщает «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что после ЧМ-2021 обращалась в правительство Москвы для решения квартирного вопроса, но получила отказ. После Олимпиады в Пекине она обратилась в Фонд поддержки олимпийцев, но там ей не ответили.

«Нужна ли я своей стране? Написав это обращение к вам, я отдаю себе отчёт в том, что после этого письма моя спортивная карьера может сильно измениться, но молчать я больше не могу. Ситуация не меняется восемь лет, и нет предпосылок, что это произойдёт», — заключила Таталина.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Таталина заняла четвёртое место с результатом 75,51 балла. Золотая медаль у представительницы Швейцарии Матильды Гремо, которая набрала 86,56 балла.

Ранее сообщалось, что Илья Буров стал чемпионом России по лыжной акробатике.

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