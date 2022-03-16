Илья Буров стал чемпионом России по лыжной акробатике

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Фристайлист Илья Буров завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике на чемпионате России.
Илья Буров стал чемпионом России по лыжной акробатике
  • Gettyimages.ru
  • © Gregory Shamus

30-летний спортсмен из Ярославля получил от судей 124,89 балла. Серебряную медаль выиграл Максим Буров (122,50), бронза досталась Станиславу Никитину (116,82).

В соревнованиях среди женшин победу одержала Анастасия Прыткова (80,96). Второе место заняла Любовь Никитина (76,55), третье — Арина Муллагалиева (68,38).

Соревнования проходят в Ярославской области.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал новость о том, что заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал подал в отставку со своего поста из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

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