Илья Буров стал чемпионом России по лыжной акробатике

Фристайлист Илья Буров завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике на чемпионате России.

30-летний спортсмен из Ярославля получил от судей 124,89 балла. Серебряную медаль выиграл Максим Буров (122,50), бронза досталась Станиславу Никитину (116,82).

В соревнованиях среди женшин победу одержала Анастасия Прыткова (80,96). Второе место заняла Любовь Никитина (76,55), третье — Арина Муллагалиева (68,38).

Соревнования проходят в Ярославской области.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал новость о том, что заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал подал в отставку со своего поста из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.