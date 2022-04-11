Кожевникова об открытом письме Таталиной: она не раб и может высказаться

Двукратная призёрка Олимпийских игр по фристайлу Елизавета Кожевникова прокомментировала открытое письмо чемпионки мира Анастасии Таталиной министру спорта России Олегу Матыцину.

«Вопрос призовых всегда был актуален в российском спорте. Здесь можно вспомнить отъезд первых хоккеистов в НХЛ или борьбу теннисистов за свои деньги, когда они из советских любителей переквалифицировались в игроков ATP и WTA. Эта история периодически повторяется. Сейчас ребята выдерживают огромную нагрузку, и им хочется понимать, за что они это делают и сколько денег останется на банковском счёте. Отсюда и недовольство Таталиной. Имела ли Анастасия право на такие заявления? Если это не запрещено, то почему нет? Она не раб и может высказаться», — заявила Кожевникова в интервью RT.

Ранее Анастасия Таталина написала открытое письмо министру спорта России Олегу Матыцину.