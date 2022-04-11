Таталина: тренер сборной требовал от меня перевода денежных средств в федерацию

Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина написала открытое письмо министру спорта России Олегу Матыцину.

«Сразу после награждения на ЧМ-2021 и на протяжении трёх месяцев старший тренер сборной Васильев начал требовать от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на негласное правило», — сообщает «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что в конфликт пришлось вмешаться её родителям. В ходе разговора Васильев разъяснил правило федерации и озвучил, что в его обязанности не входит тренировать и готовить её к Олимпийским играм. Далее ей был объявлен бойкот руководством федерации фристайла.

«Со мной прекратили всякое общение, на официальном сайте федерации и в социальных сетях начиная с 2021 года обо мне нет ни одного упоминания. Даже ни одной фотографии. Как будто меня не существует. Никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады не было и нет», — добавила Татанина.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Таталина заняла четвёртое место с результатом 75,51 балла. Золотая медаль у представительницы Швейцарии Матильды Гремо, которая набрала 86,56 балла.

Ранее сообщалось, что Илья Буров стал чемпионом России по лыжной акробатике.