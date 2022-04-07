«Почему бы не снять фильм про Брумеля или Исинбаеву»: Привалова — о развитии лёгкой атлетики в условиях санкций

В World Athletics смогли отделить политику от спорта, а диалог по восстановлению ВФЛА стал даже более активным. Об этом в интервью RT заявила исполняющая обязанности президента организации Ирина Привалова. По её словам, это особенно приятно, учитывая то, что ведущие посты там занимают Себастьян Коу и Сергей Бубка. Олимпийская чемпионка также рассказала, что в России намерены создать серию национальных турниров и предложила по-новому взглянуть на популяризацию и развитие вида спорта.

— Несколько недель назад в World Athletics был направлен ряд писем с просьбой разъяснить ситуацию с восстановлением членства ВФЛА. Получили ли вы ответы на них?

— Пока мы получили только одно письмо, в котором говорится, что в скором времени нам пришлют ответы на поставленные вопросы. Сначала в международной организации ждали, когда будет выплачен долг с нашей стороны за их услуги в процессе восстановления. Сейчас задолженность погашена, и, я думаю, в конце этой недели или в начале следующей мы получим более подробные данные. Дорожная карта нами была выполнена, но, видимо, остались какие-то нюансы. Нам должны сказать, что именно мы не доделали.

— Звучит не слишком оптимистично...

— На самом деле, это не так. Хочу отметить, что World Athletics сохраняют достаточно позитивный диалог с нами, чего сейчас не наблюдается в отношении других спортивных федераций. Мы в постоянном контакте с международными экспертами рабочей группы: они задают какие-то вопросы, при этом понимают и то, что мы хотим спросить, знают наши болевые точки. И это очень хороший знак для лёгкой атлетики. Мне кажется, что в WA нашли силы отделить политику от спорта, несмотря на то, что возглавляет федерацию англичанин Себастьян Коу, а пост вице-президента занимает украинец Сергей Бубка.

— Недавно в ВФЛА состоялось совещание с комиссией спортсменов. Что на нём обсуждалось?

— Это был продуктивный рабочий процесс. До нас донесли информацию о том, что сейчас волнует спортсменов. В свою очередь, мы изложили позицию по насущным вопросам. Вопросы были в каком-то смысле рядовые. Обсуждали аспекты формирования национальной команды и списков тех, кто будет участвовать в сборах. Разбирались с зарплатами. Серьёзно обсуждали изменения в календаре, продление соревновательного сезона.

Если раньше план составлялся под международные соревнования, то теперь, когда их нет, заканчивать выступления в конце июня и отдыхать июль и август было бы не совсем разумно. Как минимум, это вызвало бы недоумение в Министерстве спорта — почему спортсмены находятся полгода в тренировочном процессе и почти нигде не выступают. Поэтому мы продлили календарь, запланировали достаточно большое количество соревнований. К сожалению, часть спортсменов этому не рада.

— Почему? Это же прекрасная возможность поддерживать форму и даже зарабатывать, ведь, если не ошибаюсь, на этих турнирах предусмотрены призовые?

— Многие привыкли так: посидеть на сборах, выступить на одном старте — и дальше прекрасно себя чувствовать. Они сейчас говорят, мол, зачем нам эти соревнования? Зачем нам до середины августа выступать, а когда же в отпуск? Разные есть мнения, часто приходится и негатив выслушивать. Что ж, я отношусь к этому спокойно. У каждого своё мнение. И обычно лучше всего слышно тех, кто не согласен.

— Недавно часть спортсменов написала письмо в ВФЛА с требованием прервать процесс восстановления в World Athletics, если им не позволят выступать на международных турнирах хотя бы в нейтральном статусе. Они по-прежнему разговаривают в ультимативной форме?

— Знаете, требования спортсменов довольно понятны и в чём-то справедливы. Но, я думаю, ребята понимают, что в текущей политической ситуации трудно чего-то требовать. Мне кажется, это были эмоции, и сейчас они схлынули, а пришло осознание иных жизненных реалий. Тем не менее, мы рассчитываем получить от WA ответ и на это письмо в том числе.

— На фоне всеобщей изоляции российского спорта лёгкая атлетика, кажется, пострадала больше других, ведь в связи с отстранением невозможно даже пригласить иностранных спортсменов для участия во внутренних турнирах, как это сделали, например, биатлонисты.

— Тут двоякая ситуация. С одной стороны, у меня, наоборот, складывается впечатление, что наш вид спорта пострадал гораздо меньше других. Мы уже шесть лет под санкциями, и для нас это не было шоком и неожиданностью. К тому же, как ни странно, сейчас у нас даже более активный диалог с рабочей группой, чем был раньше.

С другой стороны, вы правы — если мы пригласим белорусских спортсменов и они приедут, то попадут под те же санкции, что и мы. Вот когда восстановимся, тогда сможем устраивать международные соревнования. В любом случае, на это потребуется время, и, может быть, вся ситуация уже поменяется к тому моменту. Сейчас сложно что-то загадывать. Поэтому решаем задачи по мере их поступления.

— Расскажите вкратце о соревнованиях, которые планируются на лето.

— Идея заключается в том, чтобы насытить календарь соревнованиями с призовым фондом. Хотим сделать серию из пяти-шести турниров, в рамках которых лучшие спортсмены будут поощряться. А по окончании серии провести что-то вроде финала. Пока, к сожалению, не могу назвать конкретные цифры, потому что официально договор со спонсорами не подписан. Но работа в этом направлении активно ведётся, и всё должно срастись.

— Биатлонисты и лыжники на недавних чемпионатах России были в восторге от того, как их принимала публика. Будет ли пользоваться таким спросом у болельщиков лёгкая атлетика?

— Всё зависит от того, как мы сможем себя подать. Если будет хорошая реклама, то и зрителей будет много. Какие-то акции в соцсетях, призывы поддержать спортсменов в непростое время. Народ у нас отзывчивый, увидит и придёт на стадионы. И, конечно, спортсменам важно хорошие результаты показывать, чтобы зрителям было интересно.

А ещё есть у меня такая мысль, скажем, на перспективу. Сейчас снимают много спортивных фильмов — и про команды, и про конкретных людей. А ведь в лёгкой атлетике тоже есть такие личности, великие спортсмены, о которых можно было бы снять биографические ленты. Почему бы не рассказать о Валерии Брумеле или Елене Исинбаевой. Считаю, это было бы очень полезно для популяризации нашего вида спорта.

— Эта серия турниров, которую уже назвали аналогом «Бриллиантовой лиги», планируется только на один сезон? Или это более масштабное начинание?

— Безусловно, это работа на перспективу. Если уж начинать, то всерьёз и надолго. В дальнейшем можно даже расширить, увеличить количество соревнований, поднять призовой фонд. В конце сезона можно было бы проводить гала-вечер с награждением лучших спортсменов и тренеров, сделать много разных номинаций. Задумок очень много, но всё это, как обычно, упирается в финансы. Однако, как известно, под лежачий камень вода не течёт, поэтому нужно браться и делать.

— Даже жаль, что такой интересный проект начали реализовывать лишь спустя шесть лет после введения санкций.

— Знаете, все эти годы нам казалось, что вот-вот — и нас выпустят, снимут ограничения. И все силы бросали именно туда, на этот фронт работы. До другого надо было дозреть. И сейчас, видимо, это время пришло.