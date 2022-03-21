Мировые рекорды Рохас и Дюплантиса, победа Магучих и фиаско США в медальном зачёте: чем запомнился ЧМ по лёгкой атлетике

В Белграде завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике в закрытых помещениях. Впервые за последние 18 лет сборная США не смогла занять первое место в медальном зачёте, уступив команде Эфиопии. Турнир ознаменовался двумя мировыми рекордами олимпийских чемпионов — венесуэлки Юлимары Рохас и шведа Армана Дюплантиса, переписавших свои же достижения. А украинка Ярослава Магучих в отсутствие Марии Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту с лучшим результатом сезона в мире.

В воскресенье в Белграде завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещениях. Российские спортсмены, как известно, были отстранены от соревнований по решению Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) из-за событий на Украине. Многие из них претендовали бы на медали в своих видах, но и в отсутствие звёздных россиян турнир был полон захватывающих сюжетов и напряжённой борьбы.

Феерическое выступление продемонстрировала олимпийская чемпионка в тройном прыжке Юлимар Рохас, завоевавшая золото с мировым рекордом — 15,74 метра. От уникальной прыгуньи, конечно же, ждали победы, ведь она не проигрывала крупных международных турниров с Олимпиады 2016 года, где заняла второе место. Рохас — двукратная чемпионка мира на открытых стадионах и теперь уже трёхкратная — на закрытых. А с января 2021 года ни на одном турнире она не прыгала меньше 15 метров.

Поэтому, показав в пятой попытке «всего» 15,36 метра, Рохас уже праздновала победу, но была не слишком довольна результатом. В заключительный, шестой прыжок она вложилась по максимуму и улучшила свой рекорд мира, установленный на Олимпийских играх в Токио, на семь сантиметров, а предыдущее высшее достижение в закрытых помещениях — сразу на 31.

Комментируя своё выступление, 26-летняя спортсменка подчеркнула, что за последние несколько лет стала гораздо сильнее в техническом плане, а также ментально, и это помогает ей добиваться последовательно добиваться своих целей. На летнем чемпионате мира, который пройдёт в Орегоне, она планирует выступить сразу в двух видах — в обычных прыжках в длину и в тройном. А ещё спортсменка мечтает преодолеть историческую планку в своём коронном виде.

«16 метров — это моя большая цель, каждый день я стараюсь добавлять по сантиметру, чтобы стать ближе к ней», — призналась легкоатлетка.

Серебряную медаль в этом виде завоевала украинка Марина Бех-Романчук, уступившая победительнице ровно один метр (14,74), а бронза у представительницы Ямайки Кимберли Уильямс — 14,62 метра.

Ещё один мировой рекорд зрители белградской «Штарк Арены» увидели в исполнении шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса. Чтобы одержать победу, олимпийскому чемпиону Токио потребовалось всего четыре прыжка — последовательно с первых попыток он взял 5,60, 5,85, 5,95 и 6,05 метра.

Последний оставшийся в секторе соперник, бразилец Тьяго Браз, остановился на рубеже 5,95 метра, и уже в статусе победителя Дюплантис заказал рекордную высоту 6,20. Первые две попытки оказались неудачными, а в третьей планка хотя и дернулась, но осталась на стойке.

Примечательно, что предыдущее высшее достижение планеты — 6,19 метра — Дюплантис установил на этой же арене меньше двух недель назад, во время турнира Belgrade Indoor Meeting 7 марта.

Интересная борьба развернулась в прыжках в высоту, где в отсутствие россиянки Марии Ласицкене номинальной фавориткой была бронзовая призёрка Олимпиады в Токио Ярослава Магучих. Но путь украинки к золоту оказался не слишком простым. Сначала 20-летняя прыгунья неожиданно оступилась на довольно скромной для себя высоте 1,92 метра, которая покорилась ей только со второй попытки. А затем она изрядно потрепала нервы себе и болельщикам, когда использовала все три захода на двухметровой высоте. Это при том, что австралийка Элеонор Паттерсон взяла планку со второй попытки и вышла в номинальные лидеры.

Но Магучих справилась с задачей, а затем и вовсе легко взяла 2,02. Так высоко в этом сезоне никто из девушек ещё не прыгал. Паттерсон была, похоже, обескуражена этим и свою попытку завалила, а ещё две перенесла на следующую отметку в 2,04 метра. Но этот тактический ход не сработал, и 25-летняя легкоатлетка довольствовалась серебром. Бронзовая медаль досталась казахстанской спортсменке Надежде Дубовицкой, установившей рекорд Азии в помещениях — 1,98 метра.

Магучих после выступления отметила, что была невероятно заряжена на победу — сильнее, чем на каких бы то ни было турнирах раньше.

«Я была весьма уверена в себе на малых высотах, но после двух неудачных попыток на 2.00 мне пришлось полностью сосредоточиться на своих прыжках. Со мной такое уже случалось на чемпионате мира в 2019 году, но сегодня у меня была совсем другая мотивация для преодоления каждой высоты», — заявила украинка.

А вот в секторе для прыжков с шестом без Анжелики Сидоровой драматичной борьбы не получилось. В схватке за золото там сошлись две американки: олимпийская чемпионка Токио Кэти Нажотт и серебряная призёрка Игр в Рио-де-Жанейро Сэнди Моррис, пропустившая последнюю Олимпиаду из-за травмы. Спортсменки с прошлого года тренируются у одного тренера, чемпиона мира — 2007 Брэда Уокера, что, несомненно, подстёгивает их результаты.

В целом же уровень конкуренции в этом виде оказался весьма низким, о чём говорит хотя бы тот факт, что со скромной высотой 4,70 метра справились всего три участницы. Помимо двух представительниц США, это сделала 33-летняя словенка Тина Шутей, чьё лучшее достижение до этого турнира — серебро прошлогоднего чемпионата Европы в помещениях.

Но развязка соревнований прошла довольно обыденно: 4,75 метра все трое взяли с первых попыток, а отметку 4,80 метра преодолела лишь Моррис, и то с третьего раза. Уже в ранге чемпионки она штурмовала высоту 4,90, но безуспешно. Второе место по попыткам заняла Нажотт, бронза досталась Шутей. Напомним, что Сидорова на этапе зимнего тура World Athletics в Клермоне 19 февраля показала результат 4,87 метра.

А вот финал в беге на 60 метров у мужчин получился весьма захватывающим. Победу в нём одержал двукратный олимпийский чемпион из Италии Марсель Джейкобс, опередивший по фотофинишу на ничтожные три тысячные доли секунды рекордсмена мира американца Кристиана Коулмана, который не проигрывал на этой дистанции последние шесть лет.

А Джейкобс стал первым в истории победителем Игр на стометровке, который выиграл следующий за Олимпиадой чемпионат мира в беге на 60 метров.

Подтвердил свой статус лучшего в мире и олимпийский чемпион по прыжкам в длину Милтиадис Тентоглу. Грек выступал в финале в свой 24-й день рождения и преподнёс себе лучший из подарков — золотую медаль.

В первой попытке спортсмен сделал заступ, а уже во второй улетел на 8,55 метра. После этого никто из соперников не смог даже близко подобраться к этому результату. Второе место занял швед Тобиас Монтлёр с национальным рекордом 8,38 метра. Он вырвал серебро в последней попытке, отодвинув на третье место американца Маркуса Денди (8,27).

А Тентоглу стал первым европейцем, победившим в этой дисциплине на чемпионатах мира в помещениях с 1991 года, когда первенствовал немец Дитмар Хааф.

Неожиданным итогом чемпионата стало второе место сборной США в медальном зачёте. Американская команда завоевала 19 медалей, но только три из них — золотые. Победы одержали Сэнди Моррис в прыжках с шестом, Эджи Уилсон в беге на 800 м и Грант Холлоуэй в беге на 60 м с барьерами. А в копилке триумфатора, сборной Эфиопии — четыре золота: в беге на 1500 м победили Гудаф Цегай и Самуэль Тефера, а на дистанции вдвое длиннее первенствовали Селемон Барега и Лемлем Хайлу.

Американцы уступили лидерство в медальном зачёте чемпионатов мира в помещении впервые с 2004 года. Тогда первую строчку таблицы заняла сборная России с 18 медалями (8—6—4), а команда США осталась второй с десятью наградами (4—5—1).