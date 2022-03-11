Нелёгкая атлетика: ВФЛА выполнила все пункты дорожной карты World Athletics, но всё равно осталась за бортом

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) вновь отложила восстановление в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сославшись на то, что для этого нет оснований. Однако дорожная карта, которая ещё год назад была согласована двумя организациями, выполнена полностью, и к ней, по словам руководителя ВФЛА Ирины Приваловой, нет никаких претензий. При этом со стороны World Athletics звучат угрозы в приостановке процесса, если российская сторона не оплатит затраты за третий и четвёртый кварталы 2021 года.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация снова отложила восстановление в правах ВФЛА. По всей видимости, это решение стало результатом политической ситуации в мире, а не отражением реального состояния дел. Как таковой вопрос о снятии санкций на двухдневном совете World Athletics, который прошёл 9—10 марта, даже не поднимался. Напротив, чиновники обсудили, корректно ли вообще продолжать работу с российской стороной в связи с событиями на Украине. Выслушав разные мнения, участники пришли к выводу, что такое радикальное решение никому не пошло бы на пользу.

«Я доложил, что рабочая группа должна продолжить свою работу. Без этого весь прогресс может быть потерян. И это будет против интересов чистых российских атлетов. ВФЛА достигла хорошего прогресса. В то же время ещё нет оснований для восстановления. Рабочая группа обсудит с ВФЛА прогресс и дальнейшую работу», — рассказал после заседания глава рабочей группы Руне Андерсен.

Подобные слова о достигнутом прогрессе уже набили оскомину. В World Athletics их произносят едва ли не каждый раз, когда речь заходит о возвращении российской лёгкой атлетики в мировую семью. Последний раз этот вопрос обсуждался четыре месяца назад — во время ноябрьского Конгресса. Тогда исполняющей обязанности президента ВФЛА, олимпийской чемпионке Ирине Приваловой даже предоставили возможность выступить перед членами собрания и лично рассказать обо всех положительных изменениях, которые произошли в организации. ВФЛА работала строго по пунктам дорожной карты, составленной в марте 2021 года и рассчитанной ровно на год.

Итоги того заседания были весьма обнадёживающими: в World Athletics отметили положительную динамику изменений в культуре российской атлетики и в целом позитивно оценили проводимую работу. По признанию Приваловой, было заметно изменение враждебной риторики на дружественную. Поэтому в ВФЛА не без оснований надеялись, что в марте санкции с российского спорта будут сняты. Однако надежды не оправдались, а ведь даже формальных оснований для отказа ВФЛА в настоящий момент нет.

«Дорожная карта, которую мы согласовали с World Athletics, полностью выполнена. К ней нет никаких претензий. И никакого нового плана работы по восстановлению сейчас нет», — рассказала Привалова RT.

По её словам, сейчас в ВФЛА идут консультации с Олимпийским комитетом России, Министерством спорта и атлетами по выработке «общей консолидированной позиции» относительно решения международной организации.

Немаловажную роль в этой ситуации играет и финансовая составляющая. ВФЛА обязана компенсировать World Athletics все затраты, связанные с процессом возвращения ей членства. Сюда входят расходы на оформление нейтрального статуса российских атлетов, работу международных экспертов и многое другое. И, по словам Андерсена, Российская Федерация пока не оплатила сумму за третий и четвёртый кварталы 2021 года.

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Он предупредил, что если ВФЛА не погасит задолженность в срочном порядке, это будет расценено как «нарушение условий восстановления и приведёт к действиям, которые могут включать приостановку процесса». Как рассказала Привалова, долг действительно существует, но решение о выплате этой суммы будет приниматься Министерством спорта.

«У ВФЛА таких средств нет, в этом вопросе мы полагаемся на помощь государства и выступаем лишь в роли технического посредника», — отметила она.

Членство ВФЛА в World Athletics приостановлено с 2015 года на фоне допингового скандала. За это время вопрос о снятии дисквалификации поднимался более 15 раз, но положительно не решился до сих пор. Более того, когда летом 2020 года федерация не смогла вовремя оплатить штраф по делу прыгуна Данила Лысенко из-за признания медицинской справки сфальсифицированной, она оказалась на грани полного исключения.

Тогда World Athletics приостановила процесс выдачи нейтрального статуса отечественным спортсменам и работу над возвращением членства ВФЛА. И только в марте 2021-го, когда была утверждена обновлённая дорожная карта, российских атлетов снова стали допускать до соревнований. 1 марта этого года совет Всемирной легкоатлетической ассоциации отстранил российских спортсменов, тренеров и официальных лиц от участия во всех соревнованиях, которые пройдут под эгидой организации «в обозримом будущем».

Рабочая группа вновь отчитается о проведённой работе в июле. Однако в чём будет заключаться эта работа, будет ли сформирована новая дорожная карта и когда, а также продолжит ли вообще ВФЛА следовать правилам игры, устанавливаемым World Athletics, — пока неясно.