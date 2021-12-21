В ВФЛА надеются, что Россия выступит на ЧМ-2022 полноценной командой

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова выразила надежду, что сборная России выступит на чемпионате мира 2022 года полноценной командой.

«Вопрос формирования команды во время сегодняшней конференции не поднимался. Поэтому всё-таки есть надежда, что нам это не совсем будет нужно. Конечно, есть большая вероятность того, что нам придётся выбирать 20-ку, чего очень не хотелось бы делать, помня, как было с десяткой. Но вначале нужно понять, кому дадут нейтральный статус. Пока у нас нет этого понимания, нет этой отмашки», — цитирует Привалову РИА Новости.

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) повысил квоту российских спортсменов на чемпионате мира 2022 года в США с десяти до 20 атлетов. Ограничения связаны с временным лишением членства ВФЛА в World Athletics на фоне допинг-скандалов. Российские спортсмены выступают на международных стартах в нейтральном статусе.

Первенство планеты пройдёт с 15 по 24 июля в Юджине (штат Орегон).

Ранее сообщалось, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков намерен принять участие в ЧМ-2022 по лёгкой атлетике.

