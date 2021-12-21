В ВФЛА надеются, что Россия выступит на ЧМ-2022 полноценной командой
- РИА Новости
«Вопрос формирования команды во время сегодняшней конференции не поднимался. Поэтому всё-таки есть надежда, что нам это не совсем будет нужно. Конечно, есть большая вероятность того, что нам придётся выбирать 20-ку, чего очень не хотелось бы делать, помня, как было с десяткой. Но вначале нужно понять, кому дадут нейтральный статус. Пока у нас нет этого понимания, нет этой отмашки», — цитирует Привалову РИА Новости.
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) повысил квоту российских спортсменов на чемпионате мира 2022 года в США с десяти до 20 атлетов. Ограничения связаны с временным лишением членства ВФЛА в World Athletics на фоне допинг-скандалов. Российские спортсмены выступают на международных стартах в нейтральном статусе.
Первенство планеты пройдёт с 15 по 24 июля в Юджине (штат Орегон).
Ранее сообщалось, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков намерен принять участие в ЧМ-2022 по лёгкой атлетике.