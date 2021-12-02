Шубенков не будет выступать зимой, но намерен принять участие в ЧМ по лёгкой атлетике

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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков признался, что не будет соревноваться зимой, но собирается выступить на чемпионате мира по лёгкой атлетике в американском Юджине в июле 2022 года.
Шубенков не будет выступать зимой, но намерен принять участие в ЧМ по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Да, зимой выступать не буду. Буду навёрстывать в сезон. Хочется везде, хочется всего. Главное — в следующем году будет чемпионат мира в Юджине. И в связи с этим доставляют беспокойство новости о том, что очередная российская сборная не смогла попасть на какие-то соревнования в США — то визы не сделали, то прививки не признали. Неприятно и тревожно всё это читать, скажем прямо. Там ведь, чтобы получить американскую визу, нужно в Турцию лететь чуть ли не прямо сейчас, чтобы к лету всё было готово», — сказал Шубенков в интервью RT.

Он надеется, что руководство ВФЛА держит руку на пульсе и у отечественной команды в итоге всё будет хорошо.

«Будут ещё этапы Бриллиантовой лиги, в которых тоже хочется участвовать. Это, конечно, не масштаб чемпионата мира, но тоже крутые соревнования. Конечно, хочется всё выигрывать, но пока приоритет — это нога. Важно не перегрузить её именно сейчас, потому что придёт время больших нагрузок, а к этому нужно подойти очень аккуратненько и с умом. Повторюсь, прямо сейчас чувствую себя хорошо и надеюсь, что так будет и дальше», — добавил Шубенков.

Ранее Шубенков рассказал, как прошёл первый тренировочный сбор после травмы.

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