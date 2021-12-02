Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал, как прошёл первый тренировочный сбор после травмы, которую он получил на Олимпийских играх в Токио.

«Несколько недель провели в Сочи, сбор уже подошёл к концу, скоро возвращаюсь в Барнаул, чтобы продолжить подготовку там. Пока это была такая пограничная работа между реабилитацией и базовыми тренировками, направленными на набор общей выносливости. Нога хорошо, зажила и сейчас не болит. Постепенно её нагружаем — всё больше и разнообразнее», — сказал Шубенков в интервью RT.

По его словам, он уже начинает бегать, внимательно следит за своим состоянием, чтобы не случилось рецидива. Спортсмен подчеркнул, что оптимистично настроен на данный момент.

«На самом деле, психологически сложный период был перед Олимпиадой, а после уже было не так тяжело. А вот физически — непросто. Нога в ортезе, я с костылём. И так больше месяца. Это было прямо очень неприятно. А потом, когда нога заросла, её нужно было постепенно закачивать, набирать мышечную массу вокруг сухожилия. Это делается очень нудными, до отвращения скучными тренировками с минимальной нагрузкой. Ну, к примеру, резинку закидываешь на ногу и сидишь наяриваешь ею, простите, полчаса или час. И эта рутина такое уныние навевала. А сейчас уже приходишь в зал, берёшь тяжелую штангу — и на душе веселее», — добавил Шубенков.

Ранее Шубенков рассказал о своём восстановлении после полученной на ОИ травмы.