Шубенков рассказал, как проходит его восстановление после полученной на ОИ травмы

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Чемпион мира 2016 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков ответил, как проходит процесс восстановления после травмы, полученной им на Олимпийских играх в Токио.
Шубенков рассказал, как проходит его восстановление после полученной на ОИ травмы
  • Reuters

«Сейчас я уже дома в Барнауле, австрийские врачи сказали мне, что всё хорошо и восстановление идёт бодро. У меня уже отпала необходимость ходить в ортезе, и я потихоньку перехожу к лечебной физкультуре», — цитирует Шубенкова ТАСС.

По его словам, врачи предоставили определённые рекомендации по восстановлению, но их он может соблюдать и в России. Тем не менее спортсмен отметил, что в ближайшее время ему будет необходимо сделать МРТ-обследование.

В то же время Шубенков признался, что пока «ходит двумя ногами по-разному», так как мышцы не имели возможность нормально функционировать на протяжении последнего месяца.

Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами. Также в его активе имеются две серебряные и одна бронзовая медали первенств планеты на данной дистанции, а также два золота и одно серебро на континентальных соревнованиях.

Ранее Шубенков сообщил, что ему не потребуется операция после повреждения, которое он получил на летних Олимпийских играх в Токио.

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