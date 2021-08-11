Шубенкову не потребуется операция после полученной травмы на ОИ в Токио

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков сообщил, что ему не потребуется операция после повреждения, которое он получил на летних Олимпийских играх в Токио.
Шубенкову не потребуется операция после полученной травмы на ОИ в Токио
  • © РИА Новости

«Прошла неделя после того, как я получил повреждение на летних Олимпийских играх в Токио. И чтобы не плодились слухи о повреждении, сразу хочу расставить все точки над «и». Разрыва ахилла до Олимпийских игр в Токио у меня не было. Воспаление ахилла случилось в Новогорске, за десять дней до отъезда на Олимпийские игры. А уже в Токио случилось то, что случилось», — цитирует Шубенкова официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

По словам легколатлета, у него был частичный разрыв ахилла и он планировал лечиться в Олимпийской деревне в Токио.

«Наши из Федерального медико-биалогического сказали, что операция не требуется. Надо будет делать физиопроцедуры, ходить в ортезе и передвигаться на костылях примерно месяц», — сказал он.

Напомним, что Шубенков получил травму на разминке перед предварительным забегом в соревнованиях на дистанции 110 м с барьерами.

Ранее Шубенков рассказал, почему поехал на Олимпиаду, несмотря на проблемы со здоровьем.

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