Ласицкене досрочно завершила сезон из-за недопуска на чемпионат мира

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене приняла решение досрочно завершить зимний сезон.
Ласицкене досрочно завершила сезон из-за недопуска на чемпионат мира
  • Gettyimages.ru
  • © Tony Marshall

«Мария из-за недопуска на чемпионат мира в Белграде завершила зимний сезон. Сейчас она в отпуске», —цитирует менеджера спортсменки Ольгу Назарову ТАСС. 

Легкоатлетка из-за болезни пропустила несколько соревнований и начала выступать только в середине февраля.

Напомним, чемпионат мира в помещении состоится в Белграде с 18 по 20 марта. Российские спортсмены не допущены к участию из-за санкций, которые были наложены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в связи с ситуацией на Украине.

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