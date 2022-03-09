Ласицкене досрочно завершила сезон из-за недопуска на чемпионат мира

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене приняла решение досрочно завершить зимний сезон.

«Мария из-за недопуска на чемпионат мира в Белграде завершила зимний сезон. Сейчас она в отпуске», —цитирует менеджера спортсменки Ольгу Назарову ТАСС.

Легкоатлетка из-за болезни пропустила несколько соревнований и начала выступать только в середине февраля.

Напомним, чемпионат мира в помещении состоится в Белграде с 18 по 20 марта. Российские спортсмены не допущены к участию из-за санкций, которые были наложены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в связи с ситуацией на Украине.

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