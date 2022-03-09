Собянин озвучил размер выплат от правительства столичным призёрам ОИ-2022

Стало известно, какие выплаты получат московские победители и призёры Олимпиады в Пекине.

«По решению Собянина, размер премиальных выплат составит 4 млн рублей для олимпийских чемпионов, 2,5 млн рублей для серебряных призёров и 1,7 млн рублей для бронзовых призёров», — сообщает ТАСС.

Тренеры, подготовившие спортсменов, получат 50% от суммы выплаты призёрам Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, турнир прошёл с 4 по 20 февраля. Фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов стали единственными россиянами, которые выиграли золотые медали в личных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Клебо снялся с последнего в сезоне этапа Кубка мира в Фалуне.