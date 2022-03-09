Клебо снялся с последнего в сезоне этапа Кубка мира в Фалуне

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо досрочно завершил сезон в Кубке мира — 2021/22.

Клебо всё ещё не восстановился после перенесённого коронавируса. Таким образом, он не примет участия в этапе Кубка мира в Фалуне, который является финальным в сезоне.

Напомним, Клебо и партнёры по команде заболели коронавирусной инфекцией перед норвежскими этапами Кубка мира в Драммене и Осло. Лыжник досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус».

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