Клебо снялся с последнего в сезоне этапа Кубка мира в Фалуне
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Клебо всё ещё не восстановился после перенесённого коронавируса. Таким образом, он не примет участия в этапе Кубка мира в Фалуне, который является финальным в сезоне.
Напомним, Клебо и партнёры по команде заболели коронавирусной инфекцией перед норвежскими этапами Кубка мира в Драммене и Осло. Лыжник досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус».
Ранее Черезов отреагировал на решение Нигматуллиной сняться с финала Кубка России.