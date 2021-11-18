В ожидании чуда: конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики

World Athletics продлила дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики. За это решение выступили 126 членов, против — только 18, ещё 34 воздержались от голосования. Однако, по словам руководителя ВФЛА Ирины Приваловой, в международной ассоциации высоко оценили проделанную за последнее время работу. В свою очередь, Себастьян Коу отметил, что организация сумела достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, обозначенных в плане восстановления.

Изначально ждать положительных новостей по России от очередного конгресса World Athletics не приходилось. Вопрос о восстановлении членства ВФЛА за шесть лет поднимался более 15 раз, но положительно не решился до сих пор. Более того, когда летом прошлого года федерация не смогла вовремя оплатить штраф по делу прыгуна Данилы Лысенко из-за признания медицинской справки сфальсифицированной, она вовсе оказалась на грани полного исключения.

WA приостановила процесс выдачи нейтрального статуса отечественным спортсменам и работу над возвращением членства ВФЛА. И только в марте 2021-го, когда была утверждена обновлённая дорожная карта, российских атлетов снова стали допускать до соревнований. К счастью, вопрос об исключении ВФЛА на этом конгрессе не поднимался, хотя мог бы, судя по словам президента международной организации Себастьяна Коу.

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«В отчёте рабочей группы отмечается, что с марта 2021 года ВФЛА сумела достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, обозначенных в плане восстановления. Основываясь на этом, совет принял решение отложить вопрос об исключении ВФЛА и вместо этого рекомендовал конгрессу продлить отстранение до тех пор, пока не будут выполнены все условия по восстановлению», — цитирует руководителя ТАСС.

Положительным моментом стало то, что главе ВФЛА Ирине Приваловой дали возможность выступить на заседании и рассказать о той работе, которая сейчас проводится в федерации. В последний раз представитель России выступал на конгрессах в 2019-м, тогда это был экс-глава Дмитрий Шляхтин. А произошло всё ещё до развязки «дела Лысенко».

В среду в своей десятиминутной речи олимпийская чемпионка сказала то, что наверняка и хотели услышать партнёры из Международной ассоциации: ВФЛА с того момента полностью изменилась. Целиком обновлён менеджмент, все работники прошли очное антидопинговое обучение, а также хорошо понимают персональную ответственность за нарушение антидопинговых правил.

«Я рассказала, что наши спортсмены успешно выступали на международных соревнованиях, все они сдавали допинг-тесты и к ним не возникало никаких вопросов. Также у нас появился независимый антидопинговый отдел, работает офицер по этике. Вся эта работа была высоко оценена рабочей группой World Athletics. Особо они отметили положительную динамику именно в изменении культуры», — рассказала Привалова RT.

Об изменении культуры на заседании конгресса говорил и глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен. Он подчеркнул, что отечественная федерация добилась устойчивого прогресса на пути к выполнению условий восстановления в World Athletics.

«Основываясь на отчётах международных экспертов, рабочая группа считает, что эти изменения отражают новую культуру в ВФЛА, которая отвергает прошлую практику использования допинга и указывает на приверженность чистым соревнованиям», — цитирует специалиста ТАСС.

В свою очередь, Привалова подчеркнула, что работа в ВФЛА идёт ровно по тем параметрам, которые были согласованы ранее. По её словам, отношение со стороны представителей международной федерации действительно изменилось и стало более позитивным. Она считает, что отчасти это произошло благодаря взаимопониманию и взаимоуважению между ней и Коу как бывшими спортсменами, но также и благодаря работе всей организации.

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«Приятно, что есть какая-то положительная динамика, положительная риторика со стороны рабочей группы и самого лорда Коу. Пока всё идёт так, как и запланировано. Дорожная карта заканчивается в марте. Поэтому мы ждём весны, когда и должно всё окончательно решиться, надеемся, в нашу пользу», — подчеркнула многократная чемпионка мира.

Таким образом, зимний сезон отечественные спортсмены проведут в нейтральном статусе, но есть надежда, что на чемпионат мира, который был перенесён на лето следующего года, они отправятся под флагом России.

Во многом это зависит от каждого атлета, тренера и осознания, что малейшая провинность может стоить огромной многолетней работы. Тем более что, по словам Андерсена, в России всё ещё остались люди, которые не приняли новую антидопинговую культуру, и ВФЛА нужно сделать всё возможное, чтобы «не допустить их влияния на новое поколение спортсменов и тренеров».

«Мы идём по сложному пути, и ещё многое предстоит сделать. Но главное, что уже достигнуто, и это факт — возврата к прошлому не может быть никогда. Чистый спорт и чистые спортсмены — единственный путь развития спорта во всём мире и, в частности, в российской лёгкой атлетике», — заключила Привалова.