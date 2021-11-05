«Серьёзные санкции вряд ли последуют»: что известно о допинговом скандале на Украине

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) оказался втянут в серьёзный скандал. Расследование WADA показало, что с 2012 года спортсменов заранее предупреждали о грядущем допинг-контроле. Эту информацию подтвердил ходок Игорь Главан. Также сообщается о случаях манипуляций с пробами. Глава WADA Витольд Банька заявил, что Киеву предложат «корректирующие меры», неисполнение которых приведёт к серьёзным последствиям для украинской стороны.

Очередное расследование Всемирной антидопинговой организации (WADA) коснулось Украины. За озвученные нарушения страну могут признать несоответствующей антидопинговому законодательству, а спортсменов отстранить от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Ближайшее заседание исполкома организации состоится 24 ноября в Париже, и на нём, возможно, будут приняты первые решения.

Предупреждён — значит вооружён

Основания для отстранения Украины у WADA существенные. На прошлой неделе был опубликован доклад отдела расследований (I&I) организации под кодовым названием «Операция Геркулес». В ходе проверки, начатой ещё в 2019-м году, были установлены нарушения со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ). В частности, утверждается, что он информировал спортсменов о грядущем допинг-контроле, а с 2012 года практикует необоснованный заблаговременный сбор образцов без исключительных на то обстоятельств.

Как сообщил директор I&I Гюнтер Янгер, есть убедительные доказательства того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить явиться в центр для тестирования на следующий день. Особенно часто это делалось перед международными стартами. А в 2021 году произошло ещё одно грубое нарушение: украинская организация сознательно сообщила о шести пробах, взятых во время турнира, как о тестах, которые были сданы вне соревнований.

На следующей день после публикации отчёта руководство НАДЦУ ушло в отставку. Свои посты покинули директор организации Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек. Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что государство будет мгновенно и жёстко реагировать на запрещённые действия, если они будут обнаружены.

«Министерство занимает чёткую позицию в борьбе с допингом и никому не позволит нарушать антидопинговые правила», — написал Гутцайт в Facebook.

Таким образом украинская строна фактически негласно согласилась с предъявленными WADA обвинениями. Не стали молчать и спортсмены. Ходок Игорь Главан рассказал, что в лёгкой атлетике всё началось в 2017 году. По его словам, когда старшим тренером команды стал Денис Тобиас, он всегда звонил и предупреждал о допинг-контроле, даже когда атлеты были на заграничных сборах. Главан добавил, далеко не всем спортсменам это нравилось: боялись провокаций со стороны конкурентов.

Олимпиады в Пекине санкции вряд ли коснутся

Член совета учредителей WADA, бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов выразил мнение, что это расследование болезненно ударит не только по спортивной, но и по международной репутации страны.

«При самом плохом сценарии нам могут запретить выступать под национальным флагом. Ну и, разумеется, никакой сертифицированной лаборатории, аккредитованной WADA, у нас не будет ближайшие десять, а может, и 15 лет. Будем и дальше тратить большие деньги и отправлять допинг-пробы за границу», — считает Жданов.

По мнению чиновника, отставки руководства НАДЦУ недостаточно, чтобы погасить скандал. При этом он предположил, что украинских спортсменов не успеют отстранить от участия в пекинской Олимпиаде, поскольку это технически сложный процесс.

Посоветовала не нагнетать обстановку чемпионка мира 2011 года в тройном прыжке, а сейчас — депутат фракции «Слуга народа» Ольга Саладуха.

«Какие-либо выводы делать преждевременно, ведь у нас ещё нет окончательного отчёта WADA... Но украинскому спортивному сообществу не стоит сидеть, сложа руки. Необходимо параллельное внутреннее расследование, которое должно быть объективным. Убеждена, что подавляющее большинство наших спортсменов не заинтересованы в употреблении допинга. Ведь личный престиж и репутация важнее победы, добытой нечестным путём», — заявила она.

Впрочем, санкции WADA, скорее всего, будут не столь суровыми, как предполагает Жданов. Такой вывод можно сделать после комментария президента организации Витольда Баньки. Специалист отметил, что Украине предложат «корректирующие меры». По его словам, в том случае, если они не будут реализовываться, НАДЦУ ждут серьёзные последствия.

«Отчёт лежит на моём столе. Он показал серьёзное нарушение правил, начиная с 2012 года. Возможно, если бы агентство их соблюдало, ряд спортсменов сборной Украины пропустил Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов. WADA ждёт рекомендации нашего Комитета по соответствию. Окончательное решение примет исполнительный комитет», — приводит слова чиновника «Матч ТВ».

Накажут мягче, чем Россию

По мнению бывшего генерального секретаря Всероссийской федерации лёгкой атлетики Михаила Бутова, санкции в отношении Украины не должны быть столь серьёзными, как к России, поскольку в стране нет большой интеграции спорта и государства.

«Моё личное убеждение, к нам в своё время отнеслись настолько сурово, потому что российское государство активно присутствует в спорте. С одной стороны, это хорошо, существует масса плюсов. Но когда дело доходит до решения подобных вопросов, оказывается, что спорт слишком интегрирован. Я думаю, что Россия так сильно была наказана именно поэтому. Если такой связи спорта и государства нет, серьёзные санкции вряд ли последуют. В своё время мы наблюдали допинговые скандалы в США, Канаде, Финляндии, Турции. Везде всё заканчивалось большими проблемами для национальных федераций, но не заходило слишком далеко», — объяснил Бутов в беседе с RT.

При этом специалист отметил, что за Украиной давно велось наблюдение со стороны WADA. Он напомнил: в своё время существовал список из пяти стран, которые были под пристальным контролем организации.

«Проблемы с допинговыми нарушениями существуют во всём мире. Я об этом говорил ещё в 2015 году. Предлагал подходить к проблеме комплексно, а не наказывать отдельные страны. Иначе это будут бомбы замедленного действия, которые начнут взрываться в самый неожиданный момент», — отметил Бутов.

По мнению бывшего генерального секретаря ВФЛА, стоит ждать реакции по данному вопросу и от Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а точнее от независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.

«В своё время World Athletics очень мудро поступила, создав данную структуру. Всё, что связано с приёмом запрещенных препаратов, теперь направляется туда. Данный орган расследует дела. Причём, делает всё тихо и мирно, а потом уже объявляет свои решения. Не исключаю, что в данном случае расследование также ведётся, просто мы об этом не знаем», — считает Бутов.

Российские политики разошлись во мнениях, какие последствия должны быть для украинской стороны за данные нарушения. Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что понести наказание должны только те, кто использовал противозаконные методы.

«Я против коллективной ответственности... Наказывать лишением флага целую страну считаю неправильным вне зависимости от того, Россия это или Украина. За доказанные инциденты наказание должно быть персональным», — приводит её слова «Спорт-Экспресс».

А председатель комитета ГД по физкультуре и спорту, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв выразил мнение, что, если махинации будут доказаны, к украинскому антидопинговому агентству необходимо применить самые жёсткие санкции, вплоть до лишения аккредитации.

«WADA долго расследует нарушения, к сожалению. Главное, чтобы это дело было доведено до конца. Либо оправдать нарушителя, либо наказать», — отметил он.