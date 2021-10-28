Свищёв призвал не оставлять без внимания оценки Дины Авериной на ЧМ в Японии

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал оценки в упражнениях с лентой российской гимнастки Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.

«Сейчас самое главное — это внимательно, без истерик и эмоций подойти к данному вопросу и разобраться в причинах такого решения судейства. Надо довериться специалистам, которые разбираются в этом вопросе и могут сказать, правильное ли это решение или судьи пытаются оправдать себя за старые олимпийские ошибки, повторяя олимпийский сценарий. Потому что так далеко дело не пойдёт. Это происшествие однозначно нельзя оставлять без внимания. Считаю, что это именно происшествие, потому что в последнее время становится тенденцией устраивать судейские скандалы с участием наших спортсменов», — приводит слова Свищёва Sport24.

В соревнованиях с лентой Дина Аверина получила 23,900 балла, проиграв 0,050 балла белоруске Алине Горносько. Её сестра Арина завоевала бронзу. Российская сторона подала протест по поводу оценок судей, но его отклонили.

Ранее сообщалось, что Кузьмина покинет пост главы техкомитета Международной федерации гимнастики в декабре.