Журова назвала Трусову главной фавориткой ОИ-2022

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова назвала российскую фигуристку Александру Трусову главной фавориткой на Олимпиаде в Пекине — 2022.

«Она уже готова и психологически, у неё был уже переход от тренера к тренеру, что, давайте говорить честно, не всегда даже взрослые спортсмены справляются с такими жизненными и карьерными перипетиями. Но она и с этим справилась. А с такими нюансами бывает справиться сложнее, чем с чем-то другим. Психологически она устойчива. Этот переход дал ей ещё преимущества», — цитируют Журову РИА Новости.

В минувшем сезоне фигуристка тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который привёл её к бронзе чемпионата мира. По окончании соревновательного года Трусова вернулась к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась до Плющенко.

Напомним, что Александра Трусова выиграла первый этап серии Гран-при сезона-2021/22 в США.

Ранее Трусова объяснила, почему прекратила сотрудничество с Плющенко.